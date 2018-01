1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 29 Enero 2018

El prefecto Jimmy Jairala confirmó la positiva tendencia por el Sí en la consulta popular. Y, por ello, hizo un llamado a que en la integración del Consejo de Participación Ciudadana de Transición no estén dinosaurios de la política ecuatoriana y se integre también a los jóvenes.

Jairala analizó el alcance del Sí en cada una de las siete preguntas de la consulta del próximo 4 de febrero. En el caso del Consejo de Participación Transitorio recordó que tendrá la responsabilidad de evaluar a las autoridades de control. "Nos va a llevar a una nueva conformación del Consejo y a un paso hacia la madurez política de los ecuatorianos porque somos los que vamos a elegir a las futuras autoridades".

Por ello, hizo votos por un adecuado proceso para seleccionar a sus integrantes. "El presidente Lenín Moreno dijo que no va a ser un núcleo de amigos de él, pero la pregunta es quién va a calificar las carpetas... A mí, personalmente, me preocuparía que otra vez regresemos a las épocas pretéritas y sigamos hablando otra vez de los honorables y que gente de 10 años para acá ya no es honorable".

"¿Regresamos a los dinosaurios? Me parece un error", advirtió. "No podemos regresar a los dinosaurios de la política y de los escenarios que ya se están promocionando en redes sociales; sino que tenemos que hacer una revisión muy exigente de las carpetas porque hay mucha gente de las nuevas generaciones que tiene derecho y que, por su trayectoria, tiene que ser tomada en cuenta".

Entre otro de los temas de gran importancia, destacó la eliminación de la Ley de Plusvalía que, tras ser aprobada por la Asamblea Nacional, significó la eliminación de 80.000 plazas de trabajo, pero que ahora –al derogársela- producirá 300.000 empleos plenos en el sector de la construcción.

La consulta popular también eliminará la reelección indefinida e introducirá, con ello, la alternancia política. "Tiene que darse paso a gente nueva", subrayó. En el caso de su futuro, Jairala reiteró que tomará una decisión a partir de la convención nacional de Centro Democrático que se realizará a finales de febrero.

Admitió que la decisión será difícil. "A finales de febrero veremos cuál es el derrotero, porque hay dos opciones: la una es la Alcaldía de Guayaquil; y la otra es no ser candidato, terminar mi período en la Prefectura (mayo de 2019) y a partir de eso trabajar en el fortalecimiento del movimiento a nivel nacional", indicó.

Al evaluar su gestión en la Prefectura, recordó que recibió una provincia casi en harapos, con una red vial casi destrozada. Pero ahora Guayas evolucionó positivamente a nivel de ampliación de vías concesionadas, limpieza de canales y riego. "Vamos a hacer lo que en 50 años no se hizo, y va a ser una de nuestras más grandes herencias: el dragado del río Guayas, que lo vamos a dejar encaminado. Así que considero que he cumplido con mi deber... Quedaré debiendo algunas cosas, pero me siento con mi conciencia en paz".