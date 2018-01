1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 40% (1 Vote)

Este 4 de febrero, el país decidirá si apoya las 7 preguntas de la Consulta Popular y el Referéndum propuestas por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Los asambleístas Cristina Reyes (Partido Social Cristiano), Esteban Melo y Mauricio Proaño (Revolución Ciudadana), acompañados del excandidato presidencial, Paco Moncayo debatieron eufóricamente las preguntas más controversiales propuestas por el jefe de Estado.

Pregunta 1:

Sanción a personas condenadas por corrupción

A juicio de Melo, la pregunta es inoficiosa y engañosa.

El legislador asegura que el Gobierno está gastando 60 millones de dólares de los ecuatorianos en una pregunta que se pudo trabajar dentro de la Asamblea.

Por su parte, Reyes aplaude que cada día haya más conciencia de que la corrupción mata.

La asambleísta acotó que a esta sanción hay que decirle que sí, para ir en contra de quienes han robado al país.

“Imagínese a un Jorge Glas, ahora preso por temas de corrupción, volver a ocupar un cargo de elección popular, o un come cheque como funcionario público o imaginemos al primo Pedro Delgado otra vez como presidente del Banco Central”, aseveró al tiempo que aseguró que quienes se oponen a esta pregunta son los mejores promotores del sí.

Proaño afirma que todas las preguntas son políticas y tienen su intención, sin embargo informa que votará sí a esta pregunta.

“Yo no he tapado a nadie, cuando ha habido información, cuando ha habido datos por la justicia y si yo tengo que votar, ese cliché de ponernos de los que estamos acá tapamos corrupción no acepto porque no soy esa persona”, atestigua el asambleísta al ser acusado de encubierto a sus amigos.

De igual manera, explicó que en los últimos 2 años, en el país que más ha habido control de la corrupción es Ecuador, según el de Latinobarometro 2017.

Ante esto, el excandidato presidencial, asegura que esta pregunta es crucial para el país, ya que se ha montado un sistema que permite la corrupción.

“Esta solución se ha propuesto en muchos países y pone freno porque las personas se ven a lo que van a ser enfrentados”, dijo.

Pregunta 2:

Reelección indefinida

"Si haces bien tu trabajo por qué no reelegirte una, dos o las veces que sean", dijo Proaño al asegurar que tienen miedo del exmandatario Rafael Correa.

Moncayo rechazó el comentario del legislador, e indicó que las personas que están en el poder manipulan con los medios y demás mecanismos de publicidad para ganar en elecciones.

En este sentido, recordó que cuando él se lanzó en las presidenciales, sólo tuvo 4 minutos en los medios, cuando el actual jefe de Estado tuvo 4 horas.

Pregunta: 3

Suplantar al Consejo de Participación Ciudadana

Reyes considera que como el “Cpccs es nocivo”, hay que cambiarlo.

Sin embargo, apuntó que ella hubiera sido más radical y eliminaría el Cpccs.

“Espero que la terna que se designe no sean personas partidistas y sean persona probas, capaces y honestas”, dijo.

A esta aseveración, Melo le responde a su par, y le asegura que la realidad de la pregunta 3 es del pacto y reparto; donde el Estado busca repartirse la Patria.

En este momento, recordó unos audios, no comprados, donde se involucra supuesta repartición de los social cristianos en la época de León Febres Cordero.

A esto Reyes le catalogó su comentario como formas equivocas de tapar la corruptela que vivió el país por 10 años.

“Hay que desmantelar un diseño institucional mafioso que eligió las autoridades de control que nunca vigilaron nada y que permitieron y garantizaron la corrupción y la impunidad en el país”, dijo la asambleísta quien apuntó que con esta pregunta se combatirán a los amigos de Alianza País. (J/R)