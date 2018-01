1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Enero 2018

El próximo 4 de febrero los ecuatorianos tendrán que pronunciarse por un cuestionario de siete preguntas, cinco que demandan cambios en la constitución (referéndum) y dos reformas legales (consulta popular). Entre las interrogantes está la relacionada con la denominada postulación o reelección indefinida, que es una de las que ha generado más ruido mediático en torno a sus alcances.

La pregunta textualmente dice así: "¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?"

Con esta pregunta se busca, por parte del Ejecutivo, dejar sin efecto la enmienda aprobada por el Parlamento en 2015 que permitía la reelección indefinida de todas las autoridades de todos los niveles de gobierno.

En diálogo con esta Agencia, el jurista y docente de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Kléber Siguencia, analiza los alcances de esta pregunta.

¿Qué implicaciones tiene para el futuro del país votar Sí y No en la pregunta 2 del referéndum?

Desde el punto de vista teórico votar por el Sí para enmendar la Constitución para quitar el tema de la reelección indefinida permitiría que se cumpla con uno de los preceptos de la democracia. Dentro de la democracia existe un presupuesto que es la alternabilidad en cuanto a las personas que ocupan un cargo público.

La democracia tiene una virtud en la que se permite que varias personas puedan ocupar una dignidad sin que se puedan perpetuar. Al permitirse que las personas se perpetúen en el poder hace que el poder corrompa a las personas y que no se cumpla con las promesas de campaña. Por otro lado, el votar No implica que la Constitución no sea enmendada y que quedemos con las enmiendas que se plantearon meses atrás, es decir que la persona pueda volverse a postular y poder elegirse de manera indefinida.

Desde algunos sectores se han indicado que una reforma en este sentido solo se podía hacer vía Asamblea Constituyente, ¿Debía ser así?

Efectivamente hay esos criterios constitucionales; sin embargo considero que el referéndum es el camino acertado de acuerdo a la propia Constitución contemplada en el capítulo de reformas y enmiendas Constitucionales.

¿Qué implicaciones hay en el caso de esta pregunta en el sentido de que no haya existido un pronunciamiento de la Corte Constitucional?

El pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene dos cuestiones que analizar. Primero, en la forma, porque la propia Constitución y la ley pertinente, que es la de Sustanciación de Procedimientos de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen que todo cuestionario sometido a consulta y referéndum debe ser sometido a la aprobación de la Corte Constitucional. Ahí tenemos un primer elemento de falencia, pues la Coste Constitucional no hizo su trabajo dentro de los plazos establecidos y por ende entró por el Ministerio de la Ley.

¿En el fondo qué puede pasar? Puede ocurrir que la pregunta tienda a confundir al elector si este no está correctamente informado de los alcances y su contenido puede inducir a un error porque se puede dar cierta interpretación que debió ser aclarada por la Corte Constitucional.

Un principio universal de Derecho sostiene que ninguna ley se puede aplicar con carácter retroactivo. ¿En esta pregunta se estaría afectando ese principio?

En materia de Derecho y de acuerdo a los procedimientos legales las normas entran en vigencia en el momento que se publican en el Registro Oficial. Es decir luego del referéndum pasará al órgano Legislativo para que realice la respectiva enmienda a la Constitución y desde el momento en que esté publicada en el Registro Oficial debe correr hacia el futuro nunca hacia atrás. Las únicas excepciones que establece nuestro ordenamiento jurídico donde de manera retroactiva puede establecerse una disposición normativa es cuando existe una sentencia en la Corte Constitucional respecto de derechos y garantías fundamentales, es decir de acuerdo a los DDHH.

Esa es el único caso cuando podría aceptarse que una situación legal tenga un efecto retroactivo, en todo lo demás y en mi criterio necesariamente tiene un efecto hacia el futuro, porque de lo contrario estaríamos vulnerando la seguridad jurídica, pues de acuerdo al artículo 82 de la Constitución esta se basa en el aseguramiento de normas claras previas y públicas, aquí no estamos hablando de una norma previa, estamos hablando de una norma que se publicará con posterioridad y obviamente debe aplicar a partir de su publicación en el Registro Oficial.

¿De acuerdo a este criterio, entonces el expresidente Rafael Correa y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, podrían volverse a postularse?

En teoría pueden volverse a postular porque no estaría cubierto dentro de los funcionarios que establece la prohibición de la reelección.

Pero en el anexo de la pregunta 2 dice: “Disposición General Segunda: Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo"

Eso es imposible porque es retroactivo, es inobjetable.

Se calcula que de aprobarse la pregunta 2 más de 140 funcionarios de distintos niveles ya no podrían postularse nuevamente

Desde el principio de la democracia quien ya ocupó un cargo público tiene que dar paso a otras personas. En eso se basa la democracia: que quienes no han podido y quieren en el fututo ocupar un cargo público lo hagan, eso sí sometiéndose a la observancia y el escrutinio público, eso dependerá de quien haga bien o mal su trabajo.

¿Qué aconseja a la ciudadanía para este proceso del 4 de febrero?

Que lea bien las preguntas, analice el contexto de las preguntas, que se informe acerca de las repercusiones de la consulta. No es votar por votar sino que sepa que es una cuestión que va a decidir el futuro del país por mucho tiempo. Entonces el llamado es que la ciudadanía aparte pasiones políticas, afectos y desafectos y sufrague de manera responsable, objetiva y a conciencia. (Andes)