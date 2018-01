La Hora de Quito

Viernes, 26 Enero 2018

Tras la concreción de la ruptura del bloque de Alianza PAIS y una aparente nueva correlación de fuerzas, en la Asamblea vuelve el debate sobre la reestructuración de las autoridades de las comisiones.

Un primer paso se estaría dando en la Mesa de Educación, que ayer no pudo sesionar por falta de quórum. La convocatoria se fijó para las 08:30 pero solo asistieron su presidente, Augusto Espinosa, y Amapola Naranjo, los dos ex PAIS. No aparecieron en la sala ni los integrantes del oficialismo ni los de oposición. Solo Silvia Salgado (PAIS-PS) argumentó que no pudo asistir ya que casi a la misma hora tenía que presidir la Comisión Aampetra.

“Esto es una clara muestra de que la Asamblea ya no está dispuesta a quemarse las manos por Augusto Espinosa, quien no tiene el respaldo de la ciudadanía”, dijo Dallyana Passailaigue (PSC), integrante de la Comisión de Educación.

Espinosa respondió que es un tema que le “tiene sin cuidado” ya que el trabajo de la Comisión no se ha detenido y porque la normativa no estipula cambio de autoridades antes de cumplir sus periodos. “Si es que se abriría esta ilegal posibilidad, eso significaría que también se puede cambiar en cualquier momento el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Presidencia de la Asamblea”, lo que debilitaría la institucionalidad, aseguró Espinosa.

En la Comisión Aampetra tampoco hubo quórum, pero, como había sido invitada la ministra de Inclusión, Berenice Cordero, los cuatro asambleístas presentes, de nueve que la integran, tuvieron que recibirla en comisión general.

Los presentes fueron dos de PAIS–aliados y dos de oposición. Los ex PAIS Juan Cárdenas y Amapola Naranjo llegaron unos cuantos minutos más tarde, pero a pesar de tener la posibilidad de unirse a sus colegas, con lo que hubiesen dado quórum, prefirieron sentarse entre los invitados. (HCR)

