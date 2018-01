1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 38% (4 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 24 Enero 2018

“Si alguien me demuestra que yo he tomado 20 centavos que no son míos, me pego un tiro”, fueron las palabras el expresidente Rafael Correa Delgado ante las acusaciones de corrupción durante sus diez años de Gobierno.

Correa catalogó estas denuncias como una campaña de difamación y desprestigio.

“Yo aceptaría que me digan bruto, autoritario (…) bueno, yo soy frontal, como buen mono, si alguien me dice que soy corrupto ténganme una pistolita”, enfatizó, tras añadir que si no lo pueden demostrar, “ese mismo rato que él (denunciante) se pegue un tiro”.

Las declaraciones las efectuó esta mañana durante una entrevista en ‘Radio y televisión Ondas Quevedeñas’, de propiedad del vicealcalde de Quevedo, Humberto Alvarado Espinel (hermano de Vinicio y Fernando).

Correa insistió en que no permitirá que se juegue con la herencia de sus hijos y de sus manos limpias.

Con información de La Hora