Detalles Publicado el Martes, 23 Enero 2018

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, de Alianza País, al responder las aseveraciones del exmandatario Rafael Correa que en días pasado posteó que Baroja le habría dicho a él que la pregunta tres de la consulta popular (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) es una monstruosidad y la Corte Constitucional la pararía.

"Es falso", afirmó Baroja en una entrevista radial.

"Si el presidente Correa me está oyendo, sabe que es absolutamente falso", apostilló.

Baroja narró que sí se reunió con Correa, solo los dos. "Nos encontramos en la fila del avión para tomar el vuelo a Madrid", coincidimos en la misma línea y a la misma hora, discutimos un poco mientras caminábamos y analizamos muchas cosas.

Frente a la crítica de Correa sobre el tema tratado yo le dije: "Presidente si usted me demuestra que estamos traicionando los principios de las revolución ciudadana, créame que estaría a su lado, pero demuéstreme". No es simplemente el tema de hablar y afirmar, demuéstreme en qué los diálogos han afectado los principios de la revolución ciudadana, demuéstreme en qué.

Evidentemente, no hubo demostración, acotó Baroja. Y cuando hablamos sobre el tema de la consulta sí tocamos el tema de la pregunta. Lo que yo le dije es que esperemos lo que diga la Corte Constitucional.

En una emisora Correa decía; "Que me diga Gustavo que no se ha reunido conmigo, que me mire a los ojos". "Donde sea le puedo estar mirando los ojos al expresidente Rafael Correa y decirle no mienta, no dije que era una monstruosidad, lo que le dije es que esperemos lo que defina la Corte Constitucional. (Radio Majestad)