Según Mauricio Proaño, legislador

Detalles Publicado el Lunes, 22 Enero 2018

El legislador Mauricio Proaño confirmó que mañana en Quito se producirán más desafiliaciones de Alianza PAIS en el Consejo Nacional Electoral y a la delegación provincial en Pichincha.

Ahí entregarán las respectivas solicitudes y cumplir con el trámite correspondiente para oficializar la salida de la organización política, afirmó.

“Si uno no se siente a gusto dentro de un partido que no cumple con lo que se dijo, que no se trató de ayudar a la organización para que se mantenerse unida sino que se dio cargos para dividir al movimiento y ya se queda la gente que está ahí por sus cargos”, puntualizó.

Indicó que la nueva organización en primera instancia se llamará RC por la revolución pero se escuchará a la militancia el nombre que quiera poner.

Rechazó que el movimiento de Gobierno se haya dividido por los casos de corrupción y dijo que si fuera así, hace rato habrían desaparecido por ejemplo el PSC, etc.