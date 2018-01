1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 22 Enero 2018

La campaña electoral de cara al referéndum y consulta popular entra en su recta final. En los últimos quince días que restan para el evento electoral tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE), como las organizaciones políticas intensifican sus agendas de trabajo con recorridos, caminatas, entrevistas en medios y otros eventos oficiales en distintas localidades del país.

Este domingo 21, el CNE efectuará un simulacro de votación, donde entre las acciones más destacadas será la transmisión digital del mismo número de actas con que se contará el día de la votación. “El simulacro pretende transmitir 73.000 actas simultáneamente para asegurar que no haya inconvenientes el 4 de febrero próximo”, explicó el consejero del CNE, Mauricio Tayupanta.

El funcionario indicó que este ejercicio pretende observar los tiempos, seguridad, funcionamiento de los sistemas, entre otros temas que se pueden corregir. En ese sentido se harán prácticas en recintos electorales ubicados en la Amazonía, donde está concentrado el 90% de las 161 mesas electorales identificadas como las de mayor complejidad en cuanto a accesibilidad.

Además se simulará la participación de personas con discapacidad que concurrirán en calidad de votantes, explicó la consejera Luz Haro.

En este simulacro participarán observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés).

Este lunes 22, en cambio, se tiene previsto el inicio de la distribución del material electoral que empezará por las zonas más distantes hasta culminar con el cantón Quito. El pasado 15 de enero se comenzaron a transportar los paquetes electorales a otros países para que los migrantes puedan ejercer su derecho al sufragio.

Pero mientras desde la función electoral se desarrollan las actividades de acuerdo al cronograma establecido, las organizaciones políticas y sociales han intensificado en la última semana sus recorridos, publicidad y presencia en las redes sociales para promocionar el voto a favor del Sí y del No, en este periodo de campaña que se inició el pasado 3 de enero.

Las actividades proselitistas con la estrategia ‘puerta a puerta’ se han concentrado principalmente en las provincias que tienen mayor población electoral tanto urbana como rural, entre ellas Manabí, Azuay, Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, entre otras.

Para la campaña se han inscrito 40 organizaciones debidamente registradas por el CNE, de las cuales 36 están autorizadas para promocionar el Sí, mientras que las otras 4 están a favor del No.

El expresidente de la República, Rafael Correa, es la figura que sobresale en la campaña por el No a las preguntas 2, 3 y 6, relacionadas con la postulación indefinida; la remoción de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control (CPCCS) para ser integrado por uno transitorio dispuesto por el Ejecutivo; y, la derogación de la denominada Ley de Plusvalía, respectivamente.

El exmandatario llegó al país el pasado 5 de enero para participar activamente en la campaña electoral. “Vengo a quemar suela”, dijo Correa en esa oportunidad y así ha ocurrido con agendas que comienzan en las primeras horas de la mañana con entrevistas en medios radiales y se prolongan hasta la noche con caminatas y caravanas por distintas localidades.

A la vez que el exmandatario ha denunciado la ilegalidad del proceso de llamado a consulta ha reclamado por la poca o nula presencia de la campaña del No en ciertos medios de comunicación privados y públicos.

La campaña no ha estado libre de tensión e incidentes -que por el momento no han pasado a mayores- protagonizados por simpatizantes del No y personas que se han manifestado en contra de la presencia del exmandatario.

También otro incidente se produjo el pasado miércoles cuando supuestos militantes pintarrajearon una central política del movimiento oficialista Alianza PAIS en Quito luego de la desafiliación masiva de altos dirigentes de esa organización política en apoyo al exmandatario Correa que hizo lo propio en la ciudad costera de Babahoyo.

Este acto fue condenado por la dirigencia adepta al mandatario Lenín Moreno, quien fue ratificado como presidente de la organización política luego de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que desconoció la expulsión de este directivo dispuesta por un sector de la exdirectiva afín a Correa.

Tanto en los medios como en las redes sociales la campaña por el Sí es promovida por distintos actores y organizaciones políticas, entre ellas el Partido Social Cristiano, del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el movimiento CREO, del excandidato presidencial Guillermo Lasso; así como de los expresidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, estos últimos defenestrados del poder acusados de irregularidades en sus gobiernos.

También se ha sumado a favor del Sí el empresario Álvaro Noboa, uno de los hombres más millonarios de Ecuador y quien ha terciado para la presidencia por cinco ocasiones.

En el caso de Bucaram en esta semana volvió a Quito para promocionar el Sí después de más de 20 años de que abandonó el poder tras una revuelta popular en febrero de 1997. El político recorrió distintos barrios de la capital ecuatoriana.

Entre tanto, en los últimos días el presidente Moreno y distintos funcionarios de su gabinete han participado en actos oficiales en los que se han difundido las acciones que desarrolla el gobierno. Las provincias visitadas han sido Los Ríos y Manabí, dos jurisdicciones que se constituyeron en bastiones electorales de la Revolución Ciudadana en la última década.

De igual manera, en universidades, centros comunitarios y gremiales se desarrollan foros, conversatorios y otros espacios ciudadanos en los que se debate el contenido y alcance de las siete preguntas, cinco de referéndum (enmiendas constitucionales) y dos de consulta popular (reformas a leyes), planteadas por el Ejecutivo.

Por otro lado, las empresas encuestadoras acreditadas en el país deberán realizar su trabajo con un nuevo marco legal aprobado en esta semana por el organismo electoral.

Las reformas introducidas, según las autoridades de la función electoral, buscan garantizar la entrega de información confiable en el próximo evento electoral y no se produzcan hechos como el ocurrido en la última elección cuando una empresa difundió datos de un exit poll muy diferentes a los de las demás encuestadoras, lo que estuvo a punto de provocar confrontaciones de mayor gravedad en el país.

Este reglamento, entre otras cosas, señala que las empresas que hagan conteo rápido a boca de urna tendrán que firmar un compromiso de cumplimiento y sus pronósticos no deberán superar el +/-3% en los resultados que señalen. En caso de incumplimiento, el ente electoral se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea conveniente, sea en el plano administrativo o penal.

El CNE además firmó en la última semana convenios de cooperación interinstitucional con el Consejo de Discapacidades (Conadis) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que le permitirán, por un lado, garantizar el voto a las personas con capacidades especiales; y por otro, transmitir los datos del conteo electoral en tiempo real.

Son 374.409 personas con discapacidad que podrán sufragar en las Mesas de Atención Preferente en el referéndum y consulta, indicó el consejero Tayupanta.

También se firmaron convenios con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que prestará su contingente con más de 785 cámaras de videovigilancia en los Centros de Procesamiento de Resultados (CPR), Delegaciones Provinciales y las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para garantizar la transparencia y seguridad en estos lugares. (Andes)