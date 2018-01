Lenín Moreno, presidente de la República

Durante la inauguración del Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Manta, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó el accionar del Gobierno que le antecedió.

En este sentido, aseguró que a una Patria no se le roba más aún cuando se la ama. “Porque a lo que uno ama no se le roba, cuando uno ama a la Patria no se le roba como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada lastimosamente”.

El jefe de Estado, indicó que todo funcionaba bien, hasta el séptimo año, pero todo cambió cuando se pensó que "había que perpetuarse en el poder".

"El futuro siempre tiene que traer cambios, aquel que se apega se estanca y se pudre, generando alimañas", dijo.

Diálogo y la consulta

Dijo que la consulta es un espacio para abrir los diálogos con todos, así no conjuguen políticamente y que no se puede tener un diálogo solo “entre los amigos, entre los de la jorga, entre los de la mafia”.

Moreno afirmó que la consulta no puede ser amañanada, ya que tiene la convicción de no permitir que los corruptos se salgan con la suya, que los crímenes a los niños no queden impune, que preserve al Yasumí, que los jóvenes puedan reemplazar y ser el futuro del país. (J/R)