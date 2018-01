1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 17 Enero 2018

El Ministro del Interior, César Navas, afirmó que se realizarán revisiones en relación a la entrega de dispositivos de geo posicionamiento.

Indicó que la administración de justicia debe tener coherencia en relación a los antecedentes penales y los delitos que cometen las personas para decidir si se les otorga llevar un dispositivo de vigilancia electrónica en lugar de dictarles la prisión preventiva.

Hasta el momento se han instalado 1241 dispositivos a nivel nacional y existen aún 2000 disponibles. Estos permiten a la autoridad identificar en dónde se encuentra la persona y proceder, de ser necesario, a su detención o investigación pero no modifica su conducta, indicó la Ministra de Justicia Rosana Alvarado.

“La colocación de un dispositivo de geo posicionamiento no modifica la conducta de la persona, no es que al malo lo convierte en bueno para simplificarlo un poco, no modifica sus conductas delictivas”, dijo Alvarado.

Gustavo Jhalk, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que son los jueces quienes determinan si es coherente otorgar esta medida a un sospechoso en lugar de llevarlo detenido, “y si viola la norma establecida en relación al dispositivo colocado en su tobillo, será inmediatamente detenido”.

“Entonces el uso del brazalete significa es que rápidamente la autoridad pueda saber que esa persona ha infringido la norma y no solamente aquello sino que puede iniciarse un nuevo proceso penal por cometer un nuevo delito; el nuevo delito cometido y el delito en sí mismo de haber irrespetado la orden judicial de salir de la zona que le autorizaron”, aseguró Jhalk.

Hasta el momento, Guayaquil es la ciudad con más dispositivos de geo posicionamiento instalados, llegando a 700. Le siguen Quito con alrededor de 400 y Cuenca con 146.