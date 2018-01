En Quito desafiliación 'masiva' de correísta

Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa abandonó hoy Alianza País (AP), el movimiento del que fue fundador en 2006 y con el que gobernó el país hasta mayo pasado, después de que un tribunal confirmara que su sucesor, Lenín Moreno, ostenta su liderazgo.



Así lo reveló hoy a Efe una fuente política allegada a Correa, que explicó que la decisión está relacionada con el dictamen anunciado el lunes por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) que ratificó a la actual directiva del movimiento oficialista, afín al presidente Lenín Moreno.



Esa instancia rechazó un recurso de apelación presentado por la asambleísta Gabriela Rivadeneira, afín a Correa, contra la decisión del presidente Moreno de encargar la conducción del grupo a su correligionario Ricardo Zambrano.



Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había aceptado como legítima a la directiva de AP designada por Moreno y no reconoció a los seguidores de Correa, encabezada por el excanciller Ricardo Patiño.



Rivadeneira, que en diciembre adelantó en una entrevista con Efe el abandonaría el partido en el caso de que el correísmo no pudiera seguir manteniendo sus siglas, ofrecerá hoy una rueda de prensa en la sede de su aún formación en el centro norte de Quito, dijo a Efe una fuente de movimiento.



Correa también dará a conocer a mediodía, hora local, la creación de un nuevo partido que se anuncia bajo el lema de "Hoy nace un nuevo movimiento", campaña que lanzará en la localidad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.



La separación en dos grupos del movimiento que gobierna Ecuador desde 2007 se produce tras varios meses de enfrentamientos verbales entre Moreno y Correa por desavenencias ideológicas y el procesamiento del entonces vicepresidente Jorge Glas.



A finales de octubre el ala correísta dio un golpe de timón al destituir a Moreno como líder de AP y dar a conocer una nueva dirección liderada por Patiño, medida que no fue reconocida por los tribunales ni por el CNE, pero que dejó patente la profunda división política en la formación gobernante.



Tras conocer el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, Correa aseguró ayer en su cuenta de Twitter que, a su criterio, en Ecuador "ya no existe el Estado de Derecho", y se despidió del grupo oficialista con un "Adiós, AP".



El expresidente se encuentra desde la primera semana de enero en el país haciendo campaña por el no en la consulta popular promovida por el Gobierno y prevista para el 4 de febrero, que recoge entre otras preguntas, la de derogar la reelección indefinida de gobernantes. (Quito/EFE.

Desafiliación 'masiva' de correístas

En la mañana los correístas anunciaron una masiva desafiliación de Alianza País, tras conocerse el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral que reconoció a la dirigencia de AP liderada por el presidente Lenín Moreno. En la tarde, solo se presentó un grupo pequeño de legisladores con sus solicitudes de desafiliación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).