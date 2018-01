La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 13 Enero 2018

Las reformas tienen que trabajarse con la Asamblea y el ‘morenismo’ por sí solo no tiene los votos asegurados ¿Cómo se trabajarán en la Asamblea?

Confío en que es un tema de claridad política. Si la gran mayoría del pueblo responde ‘Sí’ a las preguntas, ellos también tendrán que poner su esfuerzo para que la consulta se lleve a cabo en hechos reales. Y los mismo están diciendo otras organizaciones políticas.

¿Es factible un reencuentro entre ‘morenistas’ y ‘correístas’?

Creo que son factibles acuerdo mínimos en procura de la gobernabilidad.

Mencionó que la consulta es propuesta del Presidente. Sin embargo, él está ausente de la campaña por el ‘Sí’. ¿Qué está pasando?

(Contesta algo molesto) No, no, no. Esto no debería interpretarse. Simplemente, decir la verdad. Lenín tuvo un accidente que le ha impedido estar en estos días presente tanto en los espacios de la institucionalidad como en la campaña, pero no está pasando absolutamente nada. Ojalá se recupere y lo podamos ver desde la semana activo en la campaña y en las acciones de Gobierno.

¿Quién está tomando la posta?

Hay una vicepresidenta: María Alejandra Vicuña.

¿No afectarán la consulta temas como la naturalización de Julian Assange o el retiro de los 300 millones de la cuenta del terremoto?

No es un mal manejo de los fondos. De lo que le escuché al Ministro de Finanzas, simplemente de ese saldo tomó la decisión de, con esos 300 millones garantizar la liquidez, y que ahora ya le han vuelto a su sitio. No sé si estamos acostumbrados a hacer más grandes las cosas de las que son, pero ahí no se han utilizado esos 300 millones para gasto corriente, dejando de lado lo que tenía como destino. 300 millones quedaron de saldo, los cogió porque era necesario utilizar para un tema de liquidez y que han vuelto a su sitio.

¿Y lo de Assange?

Es una decisión soberana del pueblo ecuatoriano a través del Presidente.

Pero son momentos políticos sensibles, en los que cualquier decisión del Gobierno puede influir en un resultado.

Tal vez yo también podría preguntar ¿en qué afectaría el tema? ¿No estaría más bien mostrando una total transparencia de sus decisiones hacia el mundo, el país, al darle esa carta de naturalización a Assange?

¿El hecho de que son 36 organizaciones para promocionar el ‘Sí’ y 4 por el ‘No’, les da confianza de ganar la consulta?

No es un tema de confianza, soy optimista. Soy optimista en que el pueblo va a decidir darle ‘Sí’ a las siete preguntas porque está pensando en su futuro, en sus hijos, en el país, en la naturaleza. Estoy convencido de que esa decisión del pueblo es positiva en la consulta.

Imposible no preguntar: ¿Será candidato a Alcalde de Quito?

(Tose) Soy prefecto, no me pierdo. Tengo que seguir con mis actividades de la Prefectura.

Adicionalmente, esa es una decisión de la organización que, con sus instrumentos internos, designará quiénes son los precandidatos y de ellos se buscará los instrumentos para la designación. Esperemos que la organización, en su momento, decida.

¿Pero le seduce la idea?

Que la organización decida y, si decide que sí, con gusto lo aceptaría.

Al parecer, tendrá al frente a Jorge Yunda.

Un buen amigo, nos conocemos desde tiempo atrás.

¿No habrá celos políticos?

No, porque si la organización decide hay que asumir la militancia. Yo no voy a ser de esos que si no salgo para algo me cambio de camiseta. Eso no.