Viernes, 12 Enero 2018

El exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Raúl Patiño aseguró que al interior de la Asamblea Nacional (2013-2015) sabían de los actos de corrupción que ocurrían en Petroecuador y en contratos ministeriales con sobreprecio.

Durante un acto proselitista en Cañar, expuso que muchas veces se reunían y decían “¿qué hacemos, cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando en Petroecuador?”.

“En la Asamblea no sabíamos qué hacer porque era absolutamente prohibido fiscalizar; tanto es así que siendo asambleísta le dije no me voy a quedar siendo cómplice de los corruptos, por eso a los 2 años renuncié", aseveró.

En el video que dura menos de un minuto, Patiño indicó que siendo asambleísta le dije: hermano, lo siento pero me voy, no me voy a quedar aquí, siendo cómplices de los corruptos.

Asimismo, recordó que fue a Suiza y ahí le dijo a Lenín Moreno: “hermano, regresa porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que, por ser amigos, se dedicaron a hacer fiesta”. (J/R)

Aprendan!...la quintaesencia del caretuquismo!

Raúl Patiño haciendo campaña x el SI mientras su hermano Ricardo lo hace x el NO...denunciando -recién ahora- la corrupción y confesándonos -bien pendejo!- q se tardó 2 años n renunciar a la Asamblea xq no podía fiscalizarla! Qué HP! pic.twitter.com/y3ZxHmgQy8 — Fabricio Correa (@fabriciocorread) 12 de enero de 2018

