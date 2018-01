1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

¨Las mujeres somos violentadas todos los días. El respeto nunca debe invadirse ni quebrarse, a pesar de que pensemos distinto”, dijo la legisladora Marcela Aguiñaga cuando se refirió a diversos casos en los que mujeres que hacen política son víctimas de persecución de diversos medios, especialmente a través de redes sociales.

Lo dijo al referirse al caso de la asambleísta Verónica Arias, quien tuvo que defenderse a través de un video, en el que con argumentos explicó las razones del ataque de un periodista en semanas pasadas.

También la asambleísta Roberta Zambrano, a propósito del análisis del veto presidencial al proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se refirió a las declaraciones dadas por un legislador en medios de comunicación de Esmeraldas, en donde según Zambrano, el parlamentario dijo que no le tenía miedo, en cualquier campo, porque es una mujer sin preparación. “Merecemos respeto y el ejemplo debe empezar por casa. No está bien denigrar el trabajo de los demás”, aseguró.

Soledad Buendía también se refirió al tema y aseveró que una ley no hará la diferencia, pues es un trabajo de todos. “Es un problema social que no requiere solo de leyes, sino de un trabajo conjunto. La violencia contra las mujeres es una espiral, que empieza con insultos, con la degradación, avanza con golpes y termina con la muerte. Son 153 las que ya no están vivas. Tenemos que ponerle fin a la violencia”, explicó y a la vez insistió en que hay que cambiar los patrones culturales.

Resolución del CAL

Justamente, a la par del análisis del veto del Ejecutivo al proyecto de ley, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad, resolvió solidarizarse y rechazar los actos intimidatorios y las agresiones machistas y misóginas de las que han sido objeto las legisladoras Marcela Aguiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano.

Además, delegó a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, para que presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se investigue y sancione a los responsables de estos delitos de violencia contra las mujeres.