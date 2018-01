Bancada de Creo y PSC rechazan sanción

La banca de los partidos Creo y Social Cristiano rechazaron este jueves la sanción de 10 días, aplicada por la Comisión Administrativa Legislativa (CAL).

Entre los sancionados se encuentra: Augusto Espinosa de Alianza País (AP), Cristina Reyes del Partido Social Cristiano (PSC) y Ana Galarza de Creo.

Reyes indicó que la sanción está fuera de la ley, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de incidentes violentos ocurridos dentro del pleno.

En este sentido, aseguró que ni ella, ni Galarza incurrieron en ningún acto de violencia.

“Quiero decir que me quedé corta con lo de alcahuetes, son un club de encubridores”, aseveró.

Asimismo, indicó que de concretarse la sanción, ella se declarará en desacato y seguirá cumpliendo con sus labores legislativas.

“El CAL pretende sancionarme por decir que se arrogaron funciones al archivar el primer pedido de Juicio Político a Jorge Glas ¿Y saben qué? Me ratifico”, aseguró Galarza al tiempo que reiteró que la comisión se arrogó funciones y “empantanaron el Juicio para garantizar su impunidad”. (J/R)

Me ratifico en cada una de mis palabras. Los miembros del CAL son ALCAHUETES. Ante esta sanción ilegal, me declaro en RESISTENCIA. Seguiré cumpliendo la labor para la que fui elegida. ¡No me van a callar! pic.twitter.com/o8SSHqJlOs