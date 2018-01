1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 10 Enero 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que investigará el caso de la desaparición de David Romo, tras la denuncia que presentó su madre Alexandra Córdova.

El documento se difundió a través de la cuenta de Twitter de Córdova. Con fecha del 9 de enero, el organismo confirmó la recepción de la denuncia contra el Estado ecuatoriano, la cual fue registrada y se encuentra bajo estudio "conforme a las normas reglamentarias vigentes".

El documento señaló, además, que los resultados del estudio del caso se comunicarán de forma preliminar.

Córdova acudió ante la Comisión porque asegura que las autoridades competentes no dan respuesta sobre la desaparición de su hijo.

Romo desapareció el 16 de mayo de 2013. La última vez fue visto camino a su casa, ubicada en Pomasqui.

Cuando se conoció la respuesta de la CIDH, la denunciante publicó en la red social: "Dios permita que con esta acción me devuelvan a mi hijo y no como aquí en mi país quienes están a cargo de las investigaciones desde ya me han dicho que no lo voy a encontrar nunca".

Córdova señaló que la respuesta de la CIDH "es un respiro" porque durante cuatro años "el pueblo ecuatoriano no ha querido investigar a cada uno de los responsables por omisión y acción".

Agregó que dentro del proceso se han realizado varios cambios de fiscales, así como la lentitud en las pericias. "No solo son responsables las personas que supuestamente asesinaron a mi hijo, sino también funcionarios públicos, investigadores que conociendo lo que sucedió desde 2013 simplemente callaron y todo lo camuflaron en un expediente".

La madre del joven desaparecido criticó la voluntad de las autoridades que le respondieron que no va a encontrar a su hijo "porque ya está hecho cenizas". "Esa no es una respuesta de verdad y justicia que estoy exigiendo", afirmó.

La mujer reconoció que una vez realizada la denuncia viene un largo proceso legal que lo lleva de la mano de su abogado Juan Pablo Albán y el apoyo de un consultorio jurídico de la Universidad San Francisco, pero reiteró que es un paso para exigir justicia al Estado ecuatoriano.

Añadió que espera que ese sea el paso para que se conozca la verdad de otros expedientes. Estimó que en el país hay 3.000 casos sin resolver.

Sostuvo que dentro del proceso, la Comisión exigirá al país la documentación respectiva y de ser el caso una delegación vendrá al país para realizar las investigaciones pertinentes. (El Telégrafo)

