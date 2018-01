1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Enero 2018

No hay persona sobre la Ley, afirmó la mañana de este miércoles el fiscal Carlos Baca Mancheno al aseverar que acusó al exvicepresidente porque "él tuvo participación en los hechos. No miré el cargo que él tenía. La Fiscalía no se presta para perseguir a nadie”, manifestó.

Sostuvo que el caso de Odebrecht es de "gran complejidad de alcance internacional" y la Fiscalía no ha parado ni un minuto en el trabajo sobre el mismo, por lo que ahora se investigan delitos como lavado de activos, peculado, entre otros, tras la setencia de que hubo la asociación ilícita.

En ese sentido, habló sobre la presentación del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio ante la Asamblea Nacional, que permitirá al Estado recuperar el dinero de la corrupción por una vía civil y extinguir el dominio de bienes que se los ha obtenido de manera ilícita.

Reiteró además su pedido de reforma al COIP para eliminar, como requisito de procedibilidad de la acción penal, el informe previo sobre indicios de responsabilidad penal de la Contraloría por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía creó la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la de Delitos Tributarios y una para luchar contra la Delicuencia Organizada, a fin de responder al pueblo sobre los casos emblemáticos registrados y evitar que queden en la impunidad.

Por otro lado, sostuvieron una reunión de coordinación interinstitucional para depurar la base de las personas desaparecidas. “Estamos en el proceso de mejorar temas sensibles para la ciudadanía y que son la puerta de entrada al servicio de justicia que presta la Fiscalía, por ejemplo, el Servicio de Peritaje Integral y el Sistema de Flagrancia”, concluyó Baca Mancheno. (PMB)