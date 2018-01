1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 09 Enero 2018

El incremento de muertes violentas de mujeres en Ecuador (58% en el último año) ha presionado a la discusión y aprobación de varias reformas legales que buscan endurecer las penas, evitar la impunidad de delito, y sobre todo, reducir todo tipo de violencia (física, sexual, psicológica, patrimonial y el acoso).

Este miércoles, la Asamblea se apresta a discutir el veto Ejecutivo (con 30 objeciones) a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, aprobada por el Legislativo en noviembre pasado.

Sin embargo, a decir de la asambleísta por Alianza PAIS, Lira Villalba, quien integra la Comisión Ocasional que fue creada exclusivamente para tratar el tema, más allá de la Ley lo que hace falta en el país es un verdadero cambio cultural.

En diálogo con Andes, dijo que uno de los aspectos en los que la Comisión Ocasional ha hecho énfasis es en que se mantenga la responsabilidad del Estado en torno a la reparación integral de las víctimas.

¿Cómo hacer frente esta problemática, más allá de los esfuerzos hechos hasta ahora, incluso con una nueva legislación?

La ley no está en vigencia aun, estamos tramitando dentro de la Asamblea el veto, pero sin lugar a dudas, una ley no puede frenar un asunto que significa el empoderamiento y la participación de toda la ciudadanía, esto es un tema inclusive de un cambio cultural, en las prácticas machistas que están muy arraigadas al temperamento común de la sociedad. Hay mucho trabajo que hacer aún.

Hemos lamentado ya femicidios en estos últimos días, en los primeros días del año se registran ya casos en el Ecuador, por eso la lucha debe seguir, ser frontal, formal y absolutamente acogida por parte de todas las instituciones.

Si bien la ley no es la solución del problema, será una herramienta importante...

La ley sola no será la solución, hay muchos pasos que dar para erradicar la violencia contra la mujer, y en general la violencia, que no solamente se enfoca a las mujeres. También tenemos que pensar en qué pasa con los niños. Hay varias respuestas que tienen que darse apegadas a la objetividad en búsqueda de soluciones y no en búsqueda de votos.

¿Cuál es el siguiente paso luego de la Ley?

Cambiar los patrones de conducta es quizás el proceso más difícil y eso tiene que ver con un proceso de educación, en el Pleno se debatió el hecho de interesarnos en el desarrollo de la cultura eso también contribuirá a una generación de conciencia.

Pero el empoderamiento de las mujeres es vital, normalmente las mujeres que mueren por femicidio ya soportaron situaciones de violencia anteriores y no se atrevieron a denunciar, es importantísimo crear conciencia para vencer el miedo y evitar ser parte de las estadísticas.

La responsabilidad es de todos, vivir en una sociedad, en un ambiente, en un espacio público más seguro depende la actitud de todos los ciudadanos y ciudadanas.

¿Cómo garantizar que estos niños que quedaron sin su madre sean protegidos por el Estado y sus instituciones, siendo huérfanos a causa de femicidios?

Estuvimos debatiendo dentro de las objeciones que envía el Presidente de la República aquella que refiere el retiro de la reparación integral como responsabilidad del Estado. Nosotros en la Comisión hemos abogado porque se mantenga, porque no se puede dejar desprotegidos ni a la víctima, ni a los niños que también terminan siendo víctimas indirectamente al presenciar llos actos de violencia.

No se puede acarrear la responsabilidad total a los agresores que muchas veces no pueden cumplir con una reparación integral y haciendo eco del Estado garantista de derechos, debe ser el Estado quien responda por esos niños, esas mujeres que se quedan sin fuentes de empleo, sin estudiar,etc. Es esa garantía la que precisamente queremos dejar clara en la ley y en la ratificación de algunas de las propuestas que se plantearon en la aprobación de la ley por parte del pleno de la Asamblea Nacional.

Estamos terminando ya, se firmó el informe y espero que a la brevedad, seamos convocados para que ya pueda entrar en vigencia esta normativa.