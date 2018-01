1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

La citación que se impuso a la esposa de un concejal en Manta por mal estacionamiento fue subida este lunes, 8 de enero del 2018, al sistema de la Agencia Municipal de Tránsito (AMT) del cantón manabita. Así lo afirmó la directora de esa entidad, Rosalyn Cruz.

La sanción corresponde a una multa de USD 57 y tres puntos menos en la licencia de conducir. Dicha citación causó polémica en la provincia, pues el esposo de la multada, el edil Fernando Pico, llamó a la agente que hizo el procedimiento y le exigió resolver aquello en una hora para evitar problemas.

El caso se hizo viral en redes sociales con la difusión de un audio de dicho diálogo. Cruz comentó que la agente continúa trabajando normalmente y respaldó que el procedimiento que siguió fue correcto. Comentó que la multa se interpuso el pasado jueves y que según los plazos la agente debía subirla al sistema en los próximos tres días.

“Ella estuvo franco el pasado sábado y domingo. Se incorporó a las 14:00 de hoy, está trabajando normalmente, respaldamos su actuación”. También señaló que la agente respalda el parte informativo en videos.

“El vehículo se encuentra en un estacionamiento, en un lugar que no es que está cerca de la entrada al hospital como se dice”, dijo.

Esto porque Pico ha señalado que efectivamente llamó a la agente, no obstante afirmó que el caso no se trata de un caso de abuso de poder, porque él no le pidió que eliminara la multa, sino que explicara por qué no multó a otros conductores.

Comentó que las investigaciones respectivas deberán verificar la veracidad del audio y tomar una decisión al respecto. Sin embargo, justificó que lo suscitado fue en defensa de la familia porque estaban en una emergencia.

Mientras, por la actuación del concejal la Fiscalía abrió una investigación de oficio, informó este lunes el fiscal César Suárez. El magistrado indicó que ya se hizo la verificación de dicho audio y que el pasado sábado (6 de enero) compareció el concejal. “Hay varias diligencias dispuestas pero que no se pueden revelar por cuanto es una investigación previa y de carácter reservada”.

Comentó que la Fiscalía tomó contacto con la agente quién corroboró que el audio es real. La acusación es por tráfico de influencias, cuya sanción es una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.

“Ahora el concejal deberá ser notificado para rendir su versión. Entre las diligencias que se dispondrán está el cotejamiento de voz para verificar que pertenezcan a ellos (…) El expediente del caso debe ir a una sala para que sea sorteado y el fiscal que aboque a conocimiento dispondrá las diligencias que sean necesarias”.

No es la primera vez que Pico se ve involucrado en un caso por abuso de poder. Él mismo comentó que meses atrás también mantuvo un percance con otro agente de tránsito, pero aclaró que el caso se resolvió en la parte administrativa. El concejal ganó un cupo en los pasados comicios con Suma. No obstante, Guillermo Celi, dirigente de esa organización, refirió que no es militante ni adherente de la organización política.