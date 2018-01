1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

Cerca de 3 mil personas de organizaciones agropecuarias y usuarios de Juntas de Agua de Riego del Ecuador de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza acudieron a la Asamblea Nacional para entregar al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, un proyecto de reformas a cinco leyes.

La propuesta tiene como objetivo defender la producción agrícola, el buen vivir de todos los ecuatorianos, así como el fortalecimiento de las organizaciones vinculadas al agua de riego.

David Paucar, representante de la zona central de riego, fue el encargado de entregar el documento al Titular de la Legislatura. Calificó de “fiesta democrática” este encuentro entre la Asamblea y la ciudadanía porque se abre las puertas para escuchar y apoyar a los sectores necesitados del país, como en este caso, los usuarios de las juntas de agua de riego, quienes reclaman atención de sus derechos, ya que existe una deuda histórica que no se puede aplazar más.

Indicó que el documento contiene reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se legisle con relación al contrabando de productos agropecuarios; y a la Ley de Hidrocarburos, para defender los derechos comunitarios.

También, a la Ley de Agrobiodiversidad para proteger al agricultor. En este marco, solicitó conformar una comisión nacional para elaborar el proyecto de reformas a leyes que impulsen la verdadera redistribución de la tierra y el agua, promoviendo la gestión pública y comunitaria que permita reconocer las economías campesinas como el sujeto central del desarrollo rural.

Así mismo, a la Ley de Migración para evitar el ingreso de mano barata extranjera, lo cual perjudica a los migrantes; y reformas a la Ley de Seguridad Social, con la finalidad de que se concrete el pedido de elevación a 100 dólares la pensión de jubilación en el Seguro Social Campesino.

De su lado, Juan DeHowitt, gobernador de Tungurahua, solicitó priorizar los proyectos de riego que necesita la zona tres: Casagual y Pampas de Salasaka. Estas ayudan a mejorar la productividad de la agricultura y, con ello, llevar una mejor economía a los hogares. Afirmó que apoyan la consulta popular porque habla del respeto a la democracia, a los derechos de la naturaleza, de los niños y sobre todo el derecho a progresar.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, resaltó la visita de los representantes de la Junta de Regantes del Ecuador que son parte esencial de la construcción de la República y la democracia, que sin embargo, han estado postergados

Aseguró que el riego es uno de los temas esenciales que se debe concretar y fortalecer en estos tres años y medio de gestión legislativa. “El diálogo es esencial para precisar estos requerimientos específicos”, precisó.

Mencionó que el gran problema de nuestra producción agrícola y pecuaria se centra en el tema del riego, que no solo afecta a la sierra central, sino también a las zonas costeras. No hay como tener un ciclo de producción planificada. Eso ha hecho que en la contingencia se dediquen a sembrar un solo producto y no diversificarlo, como sería lo conveniente a través de la asociatividad.

“El asociarse permitirá no sacar sus productos no solo al mercado nacional, sino pensar ir al exterior, por ejemplo, a Europa, donde Ecuador tiene firmado un Acuerdo Internacional. Esos son los proyectos ambiciosos que debemos tener como país; esa es la forma de erradicar la pobreza y para ello hay que montar un gran proceso para mejorar los sistemas de riego en el Ecuador. Es decir, no solo mirar cómo llega el agua a sus parcelas, sino todo el proceso desde la captación. Por tanto, tecnificarlo, generando asociatividad para lo cual se requiere consolidar diálogos y comisiones para resolver estos problemas”, afirmó Serrano.

Así mismo, sostuvo que si bien es necesario fortalecer la normativa para evitar y erradicar el contrabando, se requieren medidas integrales para proteger a los productores nacionales en todas las zonas rurales.

Sobre el incremento de la pensión de jubilación del Seguro Social Campesino a 100 dólares, informó que el Presidente del Consejo Directivo del IESS entregará mañana el estudio actuarial que es fundamental para esta reforma. Hasta febrero podría estar listo el informe para segundo debate en el Pleno.