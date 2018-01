1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, justificó la mañana de este lunes los permisos concedidos para que la prensa internacional ingrese a la cárcel 4, donde se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas, para entrevistarlo.

Mientras estuvo detenido, antes de ser cesado por ausencia del cargo, Glas fue entrevistado por medios como la cadena estadounidense CNN, a Telesur, al portal Ecuadorinmediato, a la agencia de noticias AFP y al programa digital de política Innato.

Alvarado señaló esta mañana que los permisos se dieron porque Glas era el vicepresidente, quien se encontraba sin funciones, desde su detención, y que era la propia prensa que estaba interesada en hacerle la entrevista.

"El Ministerio que dirige consideró importante autorizar la posibilidad de que medios de comunicación lo entrevisten", dijo.

La situación es otra. "Cambia una vez que la Asamblea Nacional designó oficialmente a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de Ecuador", indicó Alvarado, quien respondió de esta forma a los cuestionamientos hechos en torno al tema.

"No es este ni un privilegio, ni un derecho, que puede llegar a tener cualquier persona privada de la libertad; pero en su cargo, que era vicepresidente, que no estaba ejerciendo sus funciones, pero vicepresidente hasta la semana pasada, considerábamos importante, si es que él aceptaba las entrevistas, autorizar el ingreso de la prensa. Ya la situación ha cambiado, ya no es el vicepresidente. La Asamblea ha designado a María Alejandra Vicuña, de tal manera que el panorama es otro", señaló la funcionaria.

Fuente: El Universo