Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

El concejal de Manta, Fernando Pico, acusado por un supuesto abuso de poder, aseguró que ya compareció ante la Fiscalía por una denuncia de un presunto tráfico de influencias.

Esta reacción surgió luego de que en redes sociales se viralizara un audio en la que él sostiene un diálogo con una agente de tránsito a la que le ordena solucionar una multa que impuso a su esposa y amaneza a la funcionaria de botarla si no cumple su ordenanza en una hora.

El concejal confirmó a El Comercio que efectivamente llamó a la agente, no obstante afirmó que el caso no se trata de un caso de abuso de poder, porque él no le pidió que eliminara la multa, sino que explicara por qué no multó a otros conductores.

Comentó que las investigaciones respectivas deberán verificar la veracidad del audio y tomar una decisión al respecto.

“Yo lo estoy aceptando, me dejé llevar por mis emociones, por cuidar a la familia (…) en el proceso sabrá el fiscal o los jueces determinar la sanción, yo voy a defenderme y se verá la verdad de los hechos. Si yo me equivoqué, lo aceptaré y lo hago con orgullo porque mi familia es primero”, dijo.

Según la Dirección de Tránsito Municipal de Manta la citación a la esposa del concejal comprende una multa de USD 57 y tres puntos menos en la licencia de conducir.

Pico agregó que no tomará acciones en contra de la agente y cuestionó que los uniformados de tránsito no tuvieran una actitud preventiva.

(J/R) con información de El Comercio

TE VOY HACER BOTAR

Aquí el CONCEJAL de #Manta amenazando a los agentes de tránsito. pic.twitter.com/gQA3k53dHX — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) 7 de enero de 2018