Domingo, 07 Enero 2018

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, conversó con El Telégrafo sobre el juicio político, la corrupción y la fiscalización.

Carrión explicó que la interpelación no cabe a un funcionario cesado, según la Carta Política. Ella, quien era cercana al ex-Vicepresidente, dijo que no todos los exministros sentenciados e investigados eran de PAIS. Los militantes no tuvieron espacio para cargos públicos.

¿Cree que Glas debió renunciar al cargo porque fue sentenciado a seis años de cárcel por corrupción?

Es una decisión particular. Pasa por los principios que tiene una personas y momentos de la vida. ¿Qué sentido tiene el juicio político a un ex-Vicepresidente? Es un escenario posible. Nos llegó un proceso de fiscalización y debemos continuar. Tengo un plazo y debo cumplir.

¿Cabe suspender la interpelación al exsegundo mandatario?

La Constitución establece que el juicio político es solo para un servidor público en funciones. La oposición insiste en que es viable para censurarlo. ¿Qué dice usted? Algunos dicen que el juicio debe continuar, otros dicen que no. El pleno tiene que decidirlo.

¿Por qué se demoraron seis meses en iniciar el control político al exvicepresidente?

En la primera solicitud no hubo las pruebas, según el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Lo que se hizo fue recibir al ex-Vicepresidente en la Comisión de Fiscalización por decisión del CAL. El segundo pedido se presentó en noviembre y hubo seis alcances porque los documentos estaban incompletos y debían argumentar más, dijo el CAL. El 17 de diciembre el CAL remitió el pedido a la Corte Constitucional y está en cinco días lo envió nuevamente al CAL. Este lo remitió a la Comisión de Fiscalización.

Ustedes recibieron a Glas con alfombra roja y él repitió que echó al representante de Odebrecht a patadas. Eso no fue fiscalización

Fue comisión general, no fue un proceso de fiscalización. A mis manos nunca llegó un documento para iniciar el juicio político. El Presidente del CAL decidió que recibamos al ex-Vicepresidente.

Pero usted era cercana a Glas

El 50% de los ecuatorianos votamos por el ex-Vicepresidente y en diferentes momentos hemos estado cercanos. Siento dolor por todo esto, no por la persona, sino por lo que representa para su familia y lo que significa tener un hecho grave de corrupción sancionado por la justicia.

Dice que tiene dolor de la familia de Glas. ¿No tiene dolor del pueblo ecuatoriano que ha sido engañado por las máximas autoridades que resultaron corruptas?

Votamos por PAIS, estuvimos construyendo este proceso, jamás me han tildado de corrupta. La traición no es a mí, sino al pueblo. Sentimos un dolor profundo y de todo esto tenemos que hacer acciones contundentes y con mano dura, caiga quien caiga. Hay que luchar contra la corrupción y buscar mecanismos para que los ciudadanos accedan a información clara.

En la punta del iceberg de la corrupción están los representantes de su organización, Alianza PAIS

Por eso, se necesita un proceso transparente. Hay quienes no hemos cogido ni un centavo del pueblo ecuatoriano; y hay otros que sí han sido corruptos. Eso no solo pasa en Alianza PAIS, sino en otras organizaciones políticas. Vemos alcaldes, prefectos de diversas tendencias envueltos en casos de corrupción. No todos los ministros sentenciados e investigados han sido de AP y eso es un gran defecto del Gobierno anterior. Los militantes no tuvieron espacio para cargos públicos.

¿El exsegundo mandatario es un traidor?

Si la sentencia es firme, por supuesto que ha traicionado al pueblo.

Hay muchas críticas a la mesa legislativa que usted preside. La llaman Comisión de Archivo

En general, hemos hecho un proceso de fiscalización no solo en mi período. La gente confunde un poco la fiscalización con la Fiscalía. Los ciudadanos quieren ver en un operativo con policías detenido algo. La contundencia está en accionar con la información que hemos llevado a Fiscalía. No tenemos rol de la justicia, es un rol de delicado accionar político de la norma, pero no con investigación común. Los sujetos de fiscalización son los ministros, superintendentes, el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Defensor Público.

Hablando de ministros. Usted, como madre y presidenta de Comisión de Fiscalización, ¿cree que el CAL debió aceptar el juicio político a Espinosa por omisión?

No puedo garantizar si él recibió o no las denuncias. Si tuvo la información en su escritorio y no hizo nada, por supuesto. Todo el personal administrativo que conoció esos casos y no hizo nada debe ser sancionado penalmente, incluido el exministro Espinosa.

El Contralor le dejó 43 cajas y 130 mil documentos. ¿Ya despachó esos exámenes?

Esos documentos nos llegaron en octubre. Le he pedido al Presidente de la Asamblea que me designe personal adecuado para procesar esa información. Nos designó el equipo hace dos semanas. También solicité personal de Contraloría experto en temas de auditoría para hacer el análisis.

En las redes circula una información sobre su padre y Odebrecht

Mi padre fue consejero de AP en Pichincha, en 2007, pero no firmó nada con esa empresa brasileña. Esa información es falsa. (El Telégrafo)