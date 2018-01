1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

María Fernanda Espinosa considera que la Organización de Estados Americanos (OEA) requiere cambios y habla de su labor en Cancillería, la cual seguirá pues no fue elegida de la terna para vicepresidenta.

¿Cuáles son las directrices del presidente Lenín Moreno para el manejo de la Cancillería y cómo estas marcan diferencias con el gobierno de Rafael Correa?

Tenemos una nueva agenda de política exterior. El gran mensaje es que Ecuador es un país que tiene la obligación de tener las mejores relaciones de respeto mutuo, por eso estamos relanzando nuestras relaciones con muchos países, hemos hecho una evaluación de las embajadas, y tomando ciertas decisiones incluso del cierre y apertura... El 2018 será un año de recoger frutos de lo que hemos venido haciendo en los últimos meses.

En número de personal, ¿se han identificado excesos en el servicio exterior o aquí mismo en la Cancillería?

En algunos casos sí, creo que hay de las dos cosas, hay rangos en la carrera diplomática donde tenemos exceso de personal y en otros déficit, estamos reequilibrando.

Embajadas se encargaron a exasambleístas como María Augusta Calle o a ministros como Homero Arellano, ¿bajo qué criterio se dieron estas designaciones?

Un criterio de selección por currículum y méritos, María Augusta Calle conoce perfectamente la historia de las relaciones bilaterales con Cuba. Homero Arellano tiene una larga trayectoria de relación con Chile. La decisión presidencial es que se privilegie a los diplomáticos de carrera y que, en algunos casos, se ponga a las personas más calificadas.

¿Y qué pasó con Guillaume Long?, se va del gobierno criticándolo.

La opinión pública tiene que juzgar, una carta tan irrespetuosa, tan desleal, resulta que a los siete meses de haber percibido un sueldo y haber sido funcionario de este Gobierno se da cuenta de golpe de que hay problemas, es lamentable ese comportamiento. Creo que fue un error su nombramiento.

¿Por qué Ecuador no toma el liderazgo para resolver la situación de Venezuela y no vota por las sanciones propuestas por el secretario de la OEA, Luis Almagro?

La Constitución habla con extrema claridad de la no injerencia en los asuntos internos de los estados. No quiere decir indiferencia y estamos acompañando los procesos que estén orientados a una solución pacífica.

¿Por qué no seguir la opinión del secretario de la OEA en este caso?

Es que es al revés el mundo, son los países los que determinan y le dan el mandato al secretario general. Ahora el secretario general ha sido muy cuestionado porque opera a la libre. Los estados han discutido este y otros temas, pero el secretario general tiene una agenda propia y no escucha la voz y las decisiones de los estados miembros, y eso es grave.

En el gobierno de Correa había una alternativa a la OEA. ¿Cuál es la posición del gobierno de Moreno?

Yo desconozco esa propuesta, pero creo que lo que sí es necesario es repensar la OEA, una profunda reingeniería, lo mismo creemos para Naciones Unidas que está entrando en proceso de reestructuración. Hay que mejorar el sistema multilateral, hacerlo más eficiente, con capacidad de respuesta para los grandes conflictos mundiales, hacer que realmente respondan a las necesidades de la gente.

¿Le ha golpeado la salida de su esposo, Eduardo Mangas, del Gobierno? ¿Él hace aún asesoría externa para el Gobierno, tomando en cuenta la confianza y estima que le tiene el presidente?

Ha sido explicado por él la situación. A veces la política tiene sus lados oscuros y él fue víctima de una celada política, donde se dio una grabación ilegal que fue de manera deliberada editada y montada para hacerle daño. Yo creo que ese es un caso cerrado, son cosas de la política, no de la buena política de servir, sino de la política de conspirar y de dañar. Por el momento, él está en una pausa, creo que incluso es saludable.

En este audio filtrado, Mangas menciona que hay tres funcionarios diplomáticos en la Embajada de Bélgica al servicio de Correa. ¿Puede aclararlo?

No pienso aclarar nada que provenga de una grabación ilegal y editada. No me voy a pronunciar.

