Expreso de Guayaquil

Domingo, 07 Enero 2018

Existe, pero nadie lo encuentra. La primera versión del informe DAAC-0058-2017 de la Contraloría General del Estado, que determinaba responsabilidades penales por sobreprecios en la edificación de seis sedes del ECU-911, no aparece.

El documento, publicado por EXPRESO en diciembre, detallaba los resultados del examen realizado por la entidad, que encontró un pago excesivo de $ 32 millones a las empresas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).

El informe señalaba, entre otras irregularidades, la subida de precios unitarios a materiales de construcción y mobiliario, así como la negativa de las subcontratistas de las compañías asiáticas a transparentar sus cuentas ante la institución.

En esa época este Diario afirmó que entre los funcionarios señalados por el examen se encontraban el ex ministro coordinador de Seguridad, vicealmirante Homero Arellano, y el actual ministro del Interior (quien entonces presidía el ECU-911) César Navas. Hasta ese momento, no obstante, no habían acciones en curso, pues la Fiscalía General del Estado no había recibido el informe.

El viernes, el medio digital La Posta publicó el motivo: este no se encuentra en la base de datos de la Contraloría y nadie sabe por qué.

El equipo auditor que levantó el informe afirmó a ese medio que el documento se firmó y entregó bajo la presunción del delito de peculado. Añadieron que la versión pública de este, que consta en la página web de la institución, replica los mismos montos cuestionados y las pruebas de descargos presentadas por los funcionarios.

EXPRESO consultó nuevamente a la Contraloría sobre la veracidad de estas declaraciones y el estado de aquel primer informe. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Lo que sí se conoce, por fuentes que prefirieron la reserva de su nombre, es que la entidad denunció la pérdida del documento y que, al momento, un nuevo examen especial del mismo proceso de edificación se encuentra en curso.

Doble cobro

La subcontratista Solinfra Cía. planilló $ 795.136,30 por colocar los sistemas de cableado, vídeo y los sistemas de televisión para los ECU-911 de Ibarra, Tulcán y Nueva Loja. Ceiec cobró $ 2’777.111 por lo mismo en las mismas sedes.

Rubros Extras

El informe encontró que a Ceiec se le cancelaron 98 rubros adicionales a los del presupuesto referencial de las obras, de los cuales 27 presentaron variaciones en costos relacionados a la obra civil, la tecnología y el mobiliario.

Subcontratistas

Tres de las compañías que constan como subcontratistas en los documentos de CAMC: Construestilo S.A., Erkaengine CIA LTDA. y Steelconcrete CIA LTDA., constan en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como empresas fantasmas.

Bienes Faltantes

En el ECU-911 de Quito, la Contraloría descubrió que varias piezas de mobiliario cobradas por CAMC no se encontraban en el sitio, pero sí existían actas de recepción por los mismos. Tras el examen especial, la compañía los instaló.

La Contraloría General del Estado determinó que en seis sedes del ECU-911 edificadas por las empresas chinas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec) se registraron sobreprecios en los valores unitarios, que suman un costo excesivo de $ 32 millones.

