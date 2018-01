1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Enero 2018

En España “existe el vivo interés de empresarios españoles para invertir en Ecuador”, aseguró el embajador Cristobal Roldán para Pública FM. “Durante todo el año los ecuatorianos van a verificar el interés que tienen los empresarios españoles”, expresó desde el país ibérico.

De acuerdo a Roldán, incluso existiría interés de entidades financieras españolas para abrir sucursales en nuestro país.

El embajador también se refirió a la presencia de ecuatorianos en este país y cómo los ven. Según sus palabras “la sociedad española no repudia a los ecuatorianos, al contrario, los acoge. Esto no quiere decir que no existan casos de xenofobia, pero son aislados”, apuntó en la entrevista.

Roldán recordó que hace casi una década inició el éxodo de alrededor de un millón de ecuatorianos a este país, en búsqueda de nuevas oportunidades tras la crisis económica. “Sin la entrada de divisas de estos migrantes, la dolarización no hubiese podido mantenerse. El ecuatoriano se ganó el lugar que tiene porque trabajó de sol a sol y en actividades que otros no quisieron”, recordó.

Actualmente existirían 420.000 ecuatorianos en España y muchos de ellos ya cuentan con la nacionalidad española.