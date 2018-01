1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 04 Enero 2018

César Montúfar, acusador particular en el caso Odebrecht, refirió que Jorge Glas dejó de ser vicepresidente de la República el 31 de diciembre del 2017, la Constitución no habla de 3 meses sino de 90 días, "con esto Jorge Glas ya no es el vicepresidente, en este momento debe afrontar otros procesos judiciales que se derivan de la condena por asociación ilícita".

Lo que procede, dijo, es que el presidente de la República envíe una terna para que la Asamblea Nacional designe al nuevo vicepresidente o vicepresidenta.

Recordó que es importante saber que en el juicio por asociación ilícita en contra de Glas y otros, las pruebas fueron tan contundentes y abundantes que el Tribunal Penal ordenó al fiscal abrir otros procesos judiciales, como peculado, cohecho, lavado de activos, concusión, tráfico de influencias, defraudación tributaria, delincuencia organizada.

"Mi opinión es que ya existe suficiente evidencia para que la investigación pueda acelerarse y pasar a la etapa de instrucción fiscal". Aquí deben vincularse a otras personas, incluso hice una petición formal ya a la Fiscalía para que se vincule al expresidente Rafael Correa y a la empresa Odebrecht por el delito de cohecho

"Si aquí ya hubo asociación ilícita, y eso fue sentenciado, y otros delitos, no pudieron haberse cometido sin el conocimiento u omisión del exmandatario Correa. Y la Constitución de la República, artículo 322, determina que las responsabilidades penales de un servidor público no son únicamente por lo que él hace sino por lo que omite o dejan de hacer".

"La investigación sobre el expresidente es fundamental, me parece muy bien que el regrese al país porque él (Correa) ya no debería irse, el Fiscal debería pedir a la Corte Nacional de Justicia que ordene la prohibición de salida del país porque Correa debe responder ante la justicia", acotó.

"El (Correa) es responsable por omisión o por acción. No puede haberse dado el delito de asociación, y los delitos subsecuentes, sin la participación u omisión del primer mandatario".

"No estamos hablando de algo que sucedió una ocasión, eventualmente, estamos hablando de 10 años en que el presidente Correa encargó a Jorge Glas los sectores estratégicos, 10 años que lo nombró desde presidente del Fondo de Solidaridad, vicepresidente, encargado de los sectores estratégicos, ministro coordinador de los sectores estratégicos, firmó los decretos de emergencia para que muchas de esas obras vayan por el régimen especial de emergencias, promovió el cambio de la Ley de Contratación Pública, la ley de la Contraloría. Además, en el juicio tanto Jorge Glas como Alexis Mera dijeron que Correa estaba enterado de todo lo que ocurría en los sectores estratégicos".

Finalmente, mencionó que Alexis Mera, ex secretario Jurídico de la Presidencia de Rafael Correa es otra de las personas que debe ser vinculada. (Radio Distrito FM)