1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Enero 2018

Este jueves, a partir de las 09h00 el ex legislador y ex candidato a la vicepresidencia del Ecuador Andrés Páez Benalcázar rendirá su versión en la Fiscalía localizada en la calle Roca, entre Amazonas y Juan León Mera. A partir de las 11h00 y en el mismo lugar, será el turno del periodista Fernando Villavicencio.

"Me llaman a declarar a los 3 años de efectuada la denuncia" declaró Páez quien recordó que fue el 5 de enero de 2015 cuando envió al ex presidente Correa una carta informándole de las transferencias efectuadas al tío de Jorge Glas y José Alvear, hecho que involucraba al ex vicepresidente.

"Lo único que recibí fue una respuesta grosera de Omar Simon, y una excusa de la Contraloría de investigar el tema.Tuvieron que pasar tres largos años y el tiempo me ha dado la razón", dijo.

Páez anunció que junto a Villavicencio entregarán varios documentos a la Fiscalía así como nombres con números de cédula de personas que curiosamente no fueron llamadas al juicio por asociación ilícita pero que perfectamente pueden ser encausadas por delitos como peculado, delincuencia organizada, testaferrísmo, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.