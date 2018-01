1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Enero 2018

El constitucionalista Rafael Oyarte explicó cuál debe ser el procedimiento para elegir un nuevo vicepresidente tras cumplirse los tres meses de ausencia temporal de Jorge Glas.

Oyarte manifestó que al haber transcurrido tres meses, la ausencia es ahora definitiva y el Presidente debe enviar una terna a la Asamblea, tal como lo señala la Constitución, para que el órgano legislativo elija el reemplazo.

Los requisitos que debe cumplir el nuevo vicepresidente son los que señala la ley: ser ecuatoriano, tener más de 30 años y estar en goce de sus derechos políticos. Las características políticas las deberá evaluar el Jefe de Estado y elegir a quienes gocen de su confianza, indicó.

En cuanto al juicio político contra Jorge Glas, Oyarte detalló que la Comisión de Fiscalización no tiene la facultad de archivar el proceso, pero puede recomendar a la Asamblea si censura o no al funcionario, tomando en cuenta que Glas dejó de ser vicepresidente. “El único efecto de la censura, según la Constitución, es la destitución, pero, ¿cómo destituir a alguien que ya no ejerce el cargo?, enfatizó Oyarte.