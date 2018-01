Expreso de Guayaquil

Miércoles, 03 Enero 2018

Roberto Aguilar

Los plazos para el juicio político contra Jorge Glas aterrizaron por fin sobre un calendario. Los fijó ayer la Comisión de Fiscalización: las partes deben ser notificadas de inmediato; el viernes 5 de enero por la tarde será la presentación de las pruebas de cargo; el domingo 7, a las 10:00, concurrirá el vicepresidente a rendir las de descargo. Solo hay un pequeño problema: puede ser que nada de esto ocurra. Todo dependerá de la interpretación que den a la cuestión de la Vicepresidencia quienes tengan la mayoría de votos.

En la Comisión hay quien cree que Jorge Glas ya no es vicepresidente de la República: el morenista Daniel Mendoza. Según él, perdió ese título automáticamente la noche en que expiró el plazo de 90 días de abandono del cargo. De ser así, el juicio resultaría inconstitucional, porque la Asamblea solo puede juzgar a un vicepresidente en funciones.

Para la bancada de oposición, en cambio, Glas continúa siendo vicepresidente. “Para bochorno y vergüenza”, dramatizaría Homero Castanier (CREO). Ellos confían (la Constitución no es clara) en que Carondelet o la Corte Constitucional decidan formalizar la destitución con un acto administrativo, lo cual quizá les permita ganar días suficientes para instaurar el juicio.

La sesión de ayer duró cuatro horas: media hora de justificaciones, tres de lectura de expediente para los muros y el viento, y media hora de debate. Contó con el acuerdo tácito (sorpresivo si se consideran declaraciones recientes) de que el juicio político empieza en cuanto llega al Pleno, no antes. Y tuvo (para sorpresa de nadie) a los correístas en minoría: Lira Villalba, segura de que en el proceso se demostrará que la oposición no tiene nada; y Hermuy Calle, preocupado por salvar responsabilidades y sentar en actas su “ninguna vinculación con esto que pretende llamarse juicio político”.

La media hora de justificaciones corrió a cargo de María José Carrión, la presidenta. Hasta recurrió al Power Point para desmentir “el rumor de que la convocatoria se ha demorado” y “ha existido un afán de dilación”. Y se fue a parar junto a la pantalla para ver mejor lo que definió como “el cronograma que ha suscitado en este proceso” y en el cual queda demostrada su eficacia.

Y como en el juicio a Carlos Pólit ya “sufrimos -dijo- una experiencia no muy grata” con una hoja de firmas que faltaba, no había sino que leer el expediente de 160 páginas de cabo a rabo. “Dé lectura al íntegro de lo que fue entregado”, ordenó a la secretaria. Para “que no nos pase lo que seguramente quizá pudo haber pasado” cuando el juicio a Pólit. Tímidamente, Silvia Salgado quiso saber a qué se refería con eso del “íntegro”. El íntegro era absolutamente todo. Salgado, Raúl Tello y Daniel Mendoza trataron de disuadirla: “Basta con conocer el informe de la Corte Constitucional”, le dijeron. Carrión fue inflexible.

Eran las once de la mañana. La secretaria arrancó a leer y no pararía hasta las dos. Silvia Salgado se sumergió en su pantallita. Con menos disimulo, Daniel Mendoza se puso los audífonos. Otros deambulaban por el enorme Salón de los Presidentes de la Asamblea, charlaban, mataban el tiempo. A la una en punto, como si se hubieran dado cita, se reunieron en corrillo junto a la mesa de sesiones, que es larga y tiene las sillas de un solo lado, como en los cuadros de ‘La Última Cena’. La secretaria continuó con la fatigosa lectura mientras los asambleístas, a tres metros de ella, le daban la espalda como para graficar mejor la patética inutilidad de sus esfuerzos. Ahí evidentemente se pusieron de acuerdo en el procedimiento y las fechas.

En el debate final, que fue una simple declaración de posiciones de cada uno, Homero Castanier (CREO) anotó un tanto para la oposición. Aseguró la presencia del fiscal general, con todos sus argumentos penales contra Jorge Glas. Si el juicio se celebra, el vicepresidente o exvicepresidente de la República será nuevamente escarmentado.

