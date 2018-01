1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Enero 2018

Estabilidad para más de 80 mil servidores públicos y herramienta para defenderse del acoso laboral son dos de los temas resueltos por la Comisión de los Trabajadores en el 2017. En la actualidad sistematiza más de 700 propuestas ciudadanas para la construcción del nuevo Código de Trabajo y hasta marzo espera tener un primer borrador.

Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, subrayó que en julio se aprobó las reformas al artículo 58 de la Ley de Servicio Público, Losep, para dar estabilidad a más de 80 mil servidores del sector público; y, las reformas al Código de Trabajo y a la Losep, para tipificar el acoso laboral.

Asimismo, recordó que en septiembre inició el recorrido por las 24 provincias del país, para activar la voz ciudadana y escuchar, desde la diversidad de localidades, las propuestas para el nuevo Código Integral de Trabajo, proceso que concluyó el 20 de diciembre en Orellana. A partir de ello, arrancaron un proceso de sistematización y esperan que en el primer trimestre de 2018, esté listo un primer borrador del proyecto de Código Integral de Trabajo.

Sostuvo que la comisión ha tenido un trabajo intenso y comprometido, asumiendo con enorme compromiso y responsabilidad el proceso de promoción y activación de la voz ciudadana para hacer una ley de acuerdo con las necesidades reales de la población.

La legisladora tiene mucha fe que este proceso va a concluir de manera exitosa, pues dijo, que del balance que realiza la Asamblea Nacional, ha activado 14 mil voces, de ellas, seis mil fueron por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

Destacó que más de 600 propuestas se han recibido sobre el tema y a través de la cuenta que se abierto todo los lunes, desde la Presidencia de la Comisión, “Despacho Ciudadano” se ha recibido opiniones de más 100 líderes.

“Esta es la fuerza-motor de la dinámica que ha instaurado la Comisión de los Trabajadores, para dar la voz y el espacio a la ciudadanía y a los trabajadores”, puntualizó.

Propuestas

Entre las propuestas planteadas estuvo la reafirmación de las normas laborales, para no regresar a la precarización y a la tercerización, temas que buscarán describir en este nuevo Código de Trabajo. Durán recordó que la legislación laboral vigente cumplirá 80 años el próximo marzo y no ha respondido a los intereses actuales de los trabajadores, pues se ha circunscrito a quienes tienen relación de dependencia, mas no a los trabajadores autónomos y de otros sectores.

Con el nuevo código se busca consolidar la producción nacional, mejorar las condiciones de empleo en el Ecuador, empleo digno y reconocer las distintas formas de actividad laboral.

Asimismo, las organizaciones, líderes y lideresas sindicales, proponen que se reconozcan nuevas formas de organización sindical para consolidar la voz de los trabajadores. “La mayoría de los ciudadanos plantea un código de trabajo que sea coherente con la realidad actual y que sobre todo responda a las necesidades del Ecuador”, enfatizó.