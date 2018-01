1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Enero 2018

La asambleísta Lira Villalba, integrante de la Comisión de Fiscalización precisó que este organismo tiene la responsabilidad de resolver el juicio político contra el Vicepresidente de la República, Jorge Glas.

Si este proceso se ve interrumpido por situaciones ajenas al trabajo de la Asamblea, en su momento, tomarán una decisión, es decir, mientras no se concrete el envío de la terna por parte del Ejecutivo, debe seguir su proceso de fiscalización, agregó.

La legisladora enfatizó que la mesa en ningún momento evadió su responsabilidad de iniciar este proceso de sustanciación del juicio político y lo hará en los tiempos previstos en la ley, todo ello una vez que recibió la notificación del Consejo de Administración Legislativa y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, como requisitos previos.

El hecho que el Presidente de la República envíe la terna no significa que la comisión deje de hacer lo que le corresponde con relación al juicio político de un Vicepresidente en funciones; no podemos evadir nuestra responsabilidad algo que es puesto en conocimiento de la comisión como es el inicio del proceso de juicio político, reiteró.

A Lira Villalva le preocupa que ciertos asambleístas digan que ya se cumplió el tiempo para el juicio, cuando parece que quieren eludir su responsabilidad, porque existen falencias en el planteamiento del juicio político.

En cambio, para el legislador Raúl Tello, el juicio político contra Jorge Glas no es innecesario, sino extemporáneo. “La Asamblea Nacional tiene que enjuiciarlo políticamente y censurarlo, aunque lamentablemente no llegará a ser destituido”.

El parlamentario mencionó que “los casos de fiscalización se han hecho de manera extemporánea. Así sucedió con el excontralor Carlos Polit y en este momento con el Vicepresidente de la República”, por tanto, existe una deuda con el país”.

Recordó que en junio de 2017 presentaron los elementos de prueba para el inicio del juicio político contra Jorge Glas y lo volvieron hacer el 7 de noviembre, pero la resolución del CAL salió 45 días después, es decir, el 17 de diciembre que admite el pedido y el 21 de diciembre recibe el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, lo que seguramente, impedirá que se destituya a Jorge Glas.

De su lado, el legislador Daniel Mendoza, afirmó que si el Mandatario envía la terna para la designación de Vicepresidente, el juicio político sería extemporáneo, ya que la Constitución no faculta a enjuiciar políticamente a un ex Vicepresidente de la República, es decir, si Jorge Glas pierde su condición de segundo mandatario no se podría avanzar el juicio político.

A su criterio es innecesario el inicio de juicio político porque desde ya la ausencia temporal se transforma en ausencia definitiva de pleno derecho, por tanto, no se requiere ni declaratoria, ni verificación de ninguna entidad. Entonces la Comisión de Fiscalización cómo podría recomendar un juicio político a un ex vicepresidente.

Habría sido beneficioso que el trámite de juicio político se dé con anterioridad. El CAL resolvió esperar una resolución por parte de la Corte de Justicia y eso nos pone en una situación de extemporáneo, precisó Daniel Mendoza.