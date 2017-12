1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 28 Diciembre 2017

"El principal reto del 2018 es salir de la crisis económica y la gestión del presidente Moreno nos está conduciendo al camino de salida", dijo El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, desde la cabina de radio Morena, que sirvió de matriz para el enlace. "Se viene un año mejor, en el que se proyecta un crecimiento del 2 %; y en ese marco, más allá de las dificultades, hay que tener esperanza de que el año 2018 va a ser mejor", agregó.

En ese escenario, añadió, es importante el respaldo popular a las siete preguntas de la consulta popular, y el próximo martes, se desarrollará el acto de presentación del Frente Somos Ecuador, capítulo Guayas. "El presidente de la República necesita un espacio de gobernabilidad a través de la consulta y necesita ese voto de confianza de los ciudadanos para lo que sin duda se tendrá que dar, que es el programa económico".

Al evaluar su gestión en este 2017, reconoció lo difícil que ha sido el año que está por terminar. "Pese a todos los bemoles, la obra pública no se detuvo... siempre hay los pendientes con algunos tramos de vialidad vecinal que no alcanzamos a atender, pero en términos generales la inversión ha sido de más de 25 millones de dólares".

Para el 2018, ratificó la inauguración de tres vías: Tenguel-Balao, Isidro Ayora-Las Mercedes y Limoncito-Límite Provincial; y el proceso para la adquisición de puentes Bailey. Además, anunció que este jueves 28, a las 18:00, se adjudicará el contrato para la construcción del nuevo malecón de Playas, cuyos trabajos empezarían dentro de 20 días. "A pesar de la estrechez económica, hemos hecho las cosas bien para tener el nuevo año con obras en desarrollo y otras que se van a inaugurar".

También garantizó el dragado en el río Guayas. Para enero se espera adjudicar el contrato y, al momento, hay empresas interesadas que incluso ya plantearon formalmente preguntas sobre el proceso. "Quedará contratado y en plena ejecución cuando nosotros terminemos nuestra administración; es decir, habremos cumplido con la tarea más complicada". También reiteró su llamado al primer mandatario para que integre una comisión que se encargue del manejo integral de la sedimentación en la cuenca del río.

Su objetivo es retirarse de la institución con la satisfacción del deber cumplido. "La provincia que recibí no es la misma de hoy; hay un enorme crecimiento, principalmente en vialidad; y estamos dejando un gran capital social para el próximo prefecto".

Sin embargo, no puso fecha para el fin de su gestión en la Prefectura, pues eso dependerá de si acepta o no ser candidato a alcalde de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático que él lidera. "Para mí, hay dos caminos: ser candidato a la Alcaldía o no ser candidato y trabajar para el fortalecimiento del movimiento en los siguientes meses".