Detalles Publicado el Jueves, 28 Diciembre 2017

El juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas dejará sin feriado a los miembros de la Comisión de Fiscalización, quienes, a decir de la legisladora Silvia Salgado, tienen 10 días sin receso para remitir el informe a la Asamblea Nacional.

Hasta ayer por la tarde la Comisión no fue notificada por la Secretaria General para continuar con el trámite de juicio político, según confirmó su presidenta, María José Carrión.

La asambleísta dijo que entre esta y la próxima semana será convocada la mesa para tratar el tema. “La celeridad la pone la ley, ni más ni menos”, aclaró Carrión sobre el pedido de un cronograma.

Carrión informó que pidió la ayuda necesaria para notificar al Vicepresidente.

Silvia Salgado dijo que una vez notificado garantizarán el debido proceso en el plazo respectivo y que el lunes concluiría el plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo que remita el legislador Roberto Gómez a la mesa legislativa.

En esta misma fecha finalizará la defensa del Vicepresidente frente a los 12 asambleístas de la Comisión.

Para el 2 de enero se prevé que concluya el plazo para declarar el abandono del cargo dentro de la Vicepresidencia. Salgado confirmó que una vez que se remita la terna a la Asamblea y se avoque conocimiento podrá suspenderse el juicio político.

“Porque ya no habría juicio político a quien ya no está”. Salgado defendió que ocuparán hasta el último minuto de los 5 días para la defensa de Glas. No así los 5 días para el informe que podría hacerse en un tiempo menor. Este no será el único camino para que Glas abandone el cargo.

Según el secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, hay tres: el juicio político ya iniciado; la destitución por abandono del cargo que será iniciativa del Ejecutivo; y la destitución desde la Contraloría General del Estado. Sin embargo afirmó que esto continúa en análisis.