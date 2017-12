José Serrano, presidente de la Asamblea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Diciembre 2017

El presidente de la Asamblea, José Serrano, habló sobre el proceso de juicio político contra el vicepresidente Glas. Este martes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) acusó recibo del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y se dispone a enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización.

Serrano explicó que este procedimiento para presidente o vicepresidente difiere del que se hace para otras autoridades. Además, comentó que la CC revisó los requisitos y las pruebas planteadas antes de emitir dictamen; tras esto, cuatro miembros del CAL decidieron por unanimidad dar inicio al proceso de juicio político.

Una vez que el trámite llegue a la Comisión de Fiscalización, esta instancia debe recibir las pruebas de cargo y descargo del peticionario y del interpelado en un plazo de cinco días, para luego remitir un informe y se llame al pleno de la Asamblea. En relación a la ausencia definitiva del cargo de Vicepresidente, Serrano expresó que esta debe ser determinada primero por el Primer Mandatario para que opere.

El presidente de la Asamblea, dijo que una vez que este tema se cierre, el país debe centrarse en los temas que son importantes para el país: el empleo, la economía.

“La ciudadanía no come política, la ciudadanía come con hechos reales”, enfatizó.

Además, Serrano dijo que Guillermo Lasso debe aclarar la relación del Banco Banisi, del cual es socio, con la empresa Odebrecht, antes que adjudicarse el juicio político contra Jorge Glas como “un trofeo”.

Serrano comentó que se ha convocado al pleno de la Asamblea para tratar el veto a la Ley de Reactivación Económica, con el fin de que en 2018 se trabaje en incentivos que fortalezcan la confianza para los empresarios y la producción.

Otros temas

En una entrevista en Telediario, el Presidente Serrano también se refirió a otros temas como la consulta popular y las denuncias presentadas por el periodista Fernando Villavicencio. En cuanto al primer tema aseguró que es un elemento fundamental para que los ecuatorianos se pronuncien y participen directamente en la democracia. Además es una facultad que tiene el Presidente de la República para convocarla.

Sobre los documentos entregados por Villavicencio indicó que se hará un análisis de la información y se la remitirá a la Comisión de Fiscalización, porque lo importante es que las denuncias que entreguen los ciudadanos se profundicen, clarifiquen y tengan respuesta.

Fuente: EcuadorTv