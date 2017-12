1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Diciembre 2017

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará este martes a las 17:00 para conocer el dictamen de admisibilidad emitido la semana pasada por la Corte Constitucional (CC) y que otorga viabilidad para el trámite de juicio político contra el Vicepresidente sin funciones Jorge Glas.

Se prevé que el CAL remita de inmediato el trámite a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que deberá avocar conocimiento y dar inicio a la sustanciación del proceso, según establece el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Esto tiene cabida una vez que la Corte Constitucional avaló el cumplimiento del artículo 129 de la Carta Política del Ecuador que dispone que para proceder al enjuiciamiento político "de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: 1. Por delitos contra la seguridad del Estado; 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia".

En el siguiente paso del proceso, de acuerdo con el artículo 90 de la normativa legislativa, la Comisión de Fiscalización “notificará sobre el inicio del mismo, acompañando a la solicitud de enjuiciamiento, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, a fin de que en el plazo de cinco días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita, por sí o por interpuesta persona de uno o más delegados o procuradores y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan”.

Vencido el plazo señalado, la Comisión de Fiscalización deberá remitir en el plazo máximo de cinco días al presidente Serrano, un informe para conocimiento del Pleno, lo cual, debería realizarse en esta semana, caso contrario, el 2 de enero el vicepresidente cumple 90 días desde que permanece en prisión preventiva el juicio penal que pesa en su contra por asociación ilícita y, por tanto, quedará destituido por abandono del cargo.

Según reconoció en días pasados el asambleísta Luis Fernando Torres, el juicio político debería producirse en esta semana, caso contrario ya no tendría sentido continuar el proceso ya que Glas dejaría de ser Vicepresidente desde el 2 de enero y no se puede "juzgar ni sancionar a alguien que ya no ostenta el cargo".

Fuente: Andes