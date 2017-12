1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017

Los presidentes de las comisiones de Fiscalización y Salud de la Asamblea Nacional, intentaron inspeccionar el hospital neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil, casa de salud que fue clausurada el 8 de diciembre.

Pacientes y médicos sostienen que las autoridades no completaron la reubicación ofrecida mientras el centro permanece cerrado por motivos de insalubridad.

La visita no estaba programada y el presidente de la comisión de Salud, William Garzón, que buscaban "poder verificar las condiciones en que encuentran y si están trabajando para revertir las condiciones por las que fue clausurado el hospital".

El hospital permanece con sellos de clausura y al no haber autorización para entrar los legisladores comenzaron a conversar con paciente y médicos. La presidente de la comisión de Fiscalización, María José Carrión, explicaba que en particular les interesaba saber qué medidas se han tomado a futuro con el hospital. "No podemos cerra un hospital y no hacer nada, si se cierra tiene que haber un plan de contingencia 24/7, es decir, inmediata intervención, limpieza, fumigación, etc.", manifestó Carrión.

Cuando ocurrió el cierre, las autoridades aseguraban que un plan como el mencionado por Carrión existía y, por tanto, médicos como pacientes serían reubicados en otras dependencias del miniterio de Salud. Sin embargo, algunos de los afectados se quejan de que el plan no fue 100 % efectivo. Carmen Vásquez es la presidenta de la Asociación de Pacientes Martha Gutierrez, quien aseguró que del Alfredo Valenzuela salieron personas que permanecen en sus casas sin recibir atención, entre otras situaciones.

El doctor Mario Gordillo explicó a los legisladores que si bien había problemas en la casa de salud, se pudo buscar otra salida; y no está de acuerdo con el cierre.

Los legisladores se retirarn sin poder concretar la visita, pero dijeron que conseguirán la autorización del caso. En su momento, las autoridades de salud explicaron que el cierre del hospital se dio por insalubridad.

(J/R) con información de Ecuavisa