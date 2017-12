La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017

El Superintendente de Comunicación explica desde su visión la sanción contra Teleamazonas y otros puntos relativos a su accionar en la vida pública.

Por qué la Superintendencia no potenció con mayor énfasis la agenda positiva que sí hay en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)?

Llevamos 4 años de trabajo y le puedo decir que más de un millón de personas han recibido socialización de lo que es la LOC. Desgraciadamente, determinados medios solamente generan información en torno a supuestas sanciones. De ahí, hay un sinnúmero de procesos que terminan con la absolución en unos casos, pero se genera esa imagen de que este es un organismo sancionador.

¿Por qué no concurrió usted al espacio que le ofreció Teleamazonas?

Eso es totalmente falso. El derecho de réplica, dice la Ley, el artículo 9, (se lo puede ejercer) de forma personal, mediante grabación de audio o video, o mediante carta.

No el artículo 9 de la Ley, sino del reglamento a la Ley.

¿Dónde está mi constitución? Vamos a suponer que la Ley no tiene, según usted, valor.

No le he dicho eso. La Convención Americana también contempla ese derecho. El derecho no está en discusión sino la forma en que lo conciben en la Supercom. En la Constitución no dice que usted puede enviar videos a Teleamazonas.

Pero usted no puede acudir a un medio si no le invitan. Aquí tengo las cartas de Teleamazonas, del señor (Sebastián) Corral. Con fecha 22 de noviembre de 2017, es una respuesta extemporánea a nuestro pedido de réplica, porque la Ley destaca 72 horas. ¿Qué dice? “El autor de las palabras podría ser entrevistado”. Podría, potencial. 13 de diciembre recién se me invita por primera ocasión. Si en el momento en el que hubiéramos emitido la réplica ellos hubieran contestado dentro del tiempo invitándome, podríamos haber evaluado la posibilidad de ir.

¿Estaría usted de acuerdo con replantear el mecanismo sancionador de la Ley de Comunicación, que incluso cuestionó el presidente de la República?

Me puede usted mencionar una Ley en el mundo que no contemple sanciones.

La pregunta es muy simple, Superintendente. No le estoy diciendo eliminar las sanciones sino replantear el sistema.

Yo estoy de acuerdo con todo lo que se apruebe en la Asamblea porque en Derecho las cosas se deshacen como se hacen. Pero no puede existir regresión de derechos. Derogar la Ley es generar una regresión, que no solamente está prohibida en la Constitución sino en los tratados internacionales.

¿Por qué usted no preside las audiencias donde se sustancian los procesos como dice la Ley?

¿Dónde dice eso? Muéstreme usted en qué artículo, tanto de la Ley como del reglamento, señala que yo tengo que estar presente.

A lo largo de cuatro años nunca presidió las audiencias y es la persona que firma las sanciones. No entiendo cómo es posible que una persona que genera resoluciones administrativas en las que se impone sanciones a medios no escuche los argumentos de ambas partes.

La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, yo tengo este aparato que está ahí (señala una pantalla), que está conectado directamente a la sala de procesos. Es decir, yo escucho, veo, todo lo que sucede allá.

¿Hay mano abierta para, al menos los segmentos deontológicos de la Ley, ponerlos en sintonía con los estándares internacionales?

Las dos únicas observaciones que hizo Naciones Unidas sobre la comunicación en este país fueron linchamiento mediático y censura previa. Pero yo estoy abierto a todas las propuestas, lo que sí no estoy de acuerdo es que determinados medios quieran generar una camisa a la medida. Por ejemplo, se plantea la presencia de un famoso consejo donde estarían representados los medios de comunicación. El artículo 232 de la Constitución prohíbe de manera expresa que quienes van a ser controlados formen parte del consejo que los va a controlar.

Claro, es una aberración ser juez y parte.

No sé si será una aberración, en este caso yo no lo soy.

¿Alguna vez, mientras ejercía el periodismo, tuvo contrato con el Estado?

Es público y notorio que durante tres meses asesoré a la ministra Doris Soliz cuando se generó su paso por el Ministerio de Turismo.

¿Usted trabajaba en Ecuavisa?

Yo trabajaba en Ecuavisa y la gente de Ecuavisa lo sabía. Incluso generé muchas piezas del Ministerio de Turismo que se presentaron en Ecuavisa.



Señor Ochoa, a la vuelta de cuatro años de vigencia de la Superintendencia y la Ley, ¿tenemos una mejor comunicación?

Totalmente. En primer lugar, hay aspectos que antes no se respetaban en los medios de este país, la dignidad y la honra de las personas. Ahora lo tiene que hacer. Le quiero dejar un dato: en cuatro años de trabajo se han recaudado no más de 800 mil dólares, dinero que ha ido al Presupuesto del Estado. Mientras los 64 medios más importantes de este país han declarado, el año pasado, a la Superintendencia de Compañías, activos cercanos a los 530 millones de dólares. Mal se puede hablar de que las sanciones han generado quiebra de medios. Tenemos el 1 por 1 que ha beneficiado a miles de artistas de este país que han tenido la oportunidad de salir del ostracismo para generar su actividad.



¿Le preocupa pasar a la historia como un censor y no como un reportero?

Yo quiero pasar a la historia, y me refiero a mis hijos, a mi familia y a quienes me conocen, como la persona que aplicó la Ley, como una persona honrada, a la cual no pudieron presionar ni jurídicamente ni económicamente.

¿El poder le presionó?

Nunca. Todas las decisiones, y voy a ser infidente con usted, todas las decisiones que se tomaron en esta Superintendencia las tomé yo como superintendente convencido de que había una violación a la Ley y se lo dije al presidente, Lenín Moreno, en la primera reunión que mantuvimos.

¿Aplicó una Ley sancionadora?

Existe una Ley y hay que cumplirla. Si ustedes no están de acuerdo con la Ley, si hay medios de comunicación que no están de acuerdo con la Ley, reformen. Planteen la reforma. (MMD/IFP)

Fuente: La Hora