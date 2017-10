1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Octubre 2017

El conjuez nacional, Edgar Flores Mier, negó por "improcedente" el pedido de recusación que presentó Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente Jorge G., en contra del juez Miguel Jurado.

La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Luego de escuchar los alegatos del abogado del segundo mandatario y de la defensora pública Lolita Montoya, que representó a Jurado, el juez no demoró más de 20 minutos en analizar la demanda y determinar que la recusación no procedía ya que no se demostró la enemistad manifiesta que adujo Franco.

La defensora del juez señaló que no hay pruebas para recusación y pidió revisar la actuación del abogado Franco Loor por dilatar proceso.

El Vicepresidente demandó al magistrado por estar supuestamente "parcializado" con la Fiscalía y pidió que se lo reemplace, para que otro jurista siga su caso. (J/R)