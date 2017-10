Marcela Aguiñaga, asambleísta de AP

La asambleísta de Alianza País, Marcela Aguiñaga, reconoció “las diferencias profundas” que existen en su agrupación política. “La división interna no hay ni siquiera cómo ocultarla, es pública, cada día es más beligerante, profunda, eso es indudable. Tenemos un presidente de Alianza País que no asiste a las reuniones de la agrupación política, tenemos una posición de nuestra secretaria ejecutiva, un vicepresidente (Jorge Glas) que ha pedido licencia, tenemos un segundo vicepresidente (Ricardo Patiño) que es ampliamente crítico de lo que sucede en Ecuador”.

“Básicamente las diferencias están ahí, nadie las puede ocultar”, remató.

Sobre la acción de protección presentada ayer a favor del vicepresidente, Jorge Glas, dijo que el funcionario está en goce de sus vacaciones, por 60 días, por lo tanto el encargo de la Vicepresidencia en la persona de María Alejandra Vicuña, no cabe y por esa razón han pedido al juez que revise la constitucionalidad de la decisión del presidente de la República.

“Este no es un tema personal (con María Alejandra Vicuña), es un tema de índole constitucional, porque es claro que aquí lo que se pretende hacer es buscar el abandono del cargo lo más pronto posible para que el presidente tenga la posibilidad de enviar una terna a la Asamblea Nacional y poner a un nuevo vicepresidente”.

Para hacer aquello –dijo- la ley y la Constitución lo facultad, pero debe respetar cada uno de los procedimientos contemplados en nuestro marco legal.

“Yo no tengo ningún cuestionamiento a la persona que han encargado la Vicepresidencia, a mí me es indiferente, es una decisión que no me compete ni siquiera comentar”, acotó. (Radio Majestad)