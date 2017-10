Procuraduría General del Estado

Detalles Publicado el Viernes, 20 Octubre 2017

La Procuraduria General del Estado se pronunció este viernes ante el pedido de Hernán Ulloa, abogado de Carlos Polit, de que se investigue al titular de este ente público en el caso Odebrecht.

En este sentido, recalcó mediante un comunicado que se intenta desviar atención en proceso de concusión planteado en su contra. (J/R)

A continuación comunicado íntegro:

En relación a la petición del Dr. Hernán Ulloa Parada de vinculación al proceso por concusión que se sigue contra el excontralor Carlos Pólit, entregada al Fiscal General el día de hoy, viernes 20 de octubre la PGE señala que:

La vinculación del excontralor Carlos Pólit en el proceso por concusión realizada por parte del Fiscal General del Estado, en ningún caso está relacionada con el retorno de la empresa brasileña al país, sino con el hecho de haber existido una gratificación económica por el levantamiento de las glosas. Para información de la ciudadanía, el Fiscal General textualmente dijo:

“…en el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de seis millones de dólares a cambio de desvanecer esas glosas, a cambio de ese dinero, a cambio de desvanecer más de setenta millones de dólares en glosas emitidas, este dinero se pacta, se exige por parte del doctor Pólit a la Compañía Norberto Odebrecht y se entrega en dinero en efectivo por parte de la Constructora al Dr. Pólit en la Suit 52 ubicado en la Torre A, del Swissotel de la ciudad de Quito, en las calles 12 de Octubre y Cordero, estas exigencias de dinero representaron que esas glosas emitidas por parte del Estado ecuatoriano sean sistemáticamente desvanecidas por y en consecuencia de la entrega de este dinero…”

La defensa del excontralor, doctor Carlos Pólit Faggioni, pretende distraer la atención respecto del delito investigado o está defendiendo a su cliente de un delito diferente al que se persigue. El delito de concusión tiene relación con el abuso de las funciones y la exigencia de gratificaciones no debidas.

La autorización para transigir se dio respecto a las controversias suscitadas en relación al contrato para la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica San Francisco. Esto no tiene nada que ver con que si Odebrecht salía o no del Ecuador, eso nunca estuvo en discusión en este acuerdo, y tampoco con la suscripción de nuevos contratos. La PGE no tiene la potestad legal para determinar la salida del país de una empresa o su regreso, como consecuencia de un acuerdo transaccional.

La PGE no va a permitir que ningún tipo de presión política, o de los involucrados y sus abogados, le distraiga de su intención de buscar la reparación integral al Estado en contra de quienes sean vinculados por la Fiscalía General del Estado dentro de la instrucción fiscal, en la medida en que los elementos de convicción demuestren su participación en la comisión del delito.

La defensa del ex Contralor Carlos Pólit debe enfrentar la grave acusación por el delito de concusión cuya instrucción fiscal inició el día 7 de agosto de 2017 y finalizaría 90 días después, para lo cual la PGE ya está trabajando en la acusación particular a presentarse oportunamente, previo a la fecha de cierre de la instrucción fiscal.

