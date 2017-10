El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Octubre 2017

El archivo de la propuesta de reforma planteada por el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales para que los prefectos sean electos solo con el voto del sector rural fue el pedido que hizo ayer una delegación de Gobiernos Provinciales en la Asamblea y en la Presidencia.

Cientos de trabajadores de las prefecturas habían llegado a Quito temprano y a las 09:00 partieron desde el parque El Arbolito a los patios de la Asamblea. Fueron recibidos por su presidente, José Serrano (AP), a quien entregaron una carta.

Según Gustavo Baroja, titular del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), la propuesta no fue difundida. Dijo que la rechazan porque afecta la institucionalidad del país.

Aceptó la idea de Serrano de crear comisiones para analizar reformas legales sobre la aplicación de políticas “más eficientes” en sus territorios. Además que haya una reconsideración del tema en el Consejo de Administración Legislativa.

Serrano señaló que serán cinco comisiones que permitan fortalecer el rol de los Gobiernos Descentralizados, lo que provocó silbidos. La reconsideración se la trataría mañana. En carteles se leía “archivo”. Luego fueron a la Plaza Grande. El presidente Lenín Moreno salió al balcón a saludarlos. Habló del plan Toda una Vida y de la consulta.

Tras once minutos de intervención hubo gritos de “archivo de la ley”, Y respondió: “El país no puede fraccionarse en lo urbano y lo rural, sin embargo estamos también claros que las juntas parroquiales requieren de más recursos, de transferencia de competencias (...), la decisión no está en mí”.

Baroja dijo que se declaraban en asamblea permanente.

