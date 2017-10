1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Publicado el Martes, 17 Octubre 2017

El líder del movimiento Concertación, César Montúfar, manifestó que fruto de los recursos interpuestos por el abogado del vicepresidente Jorge Glas, vinculado por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, se dilata la audiencia preparatoria de juicio, que debió celebrarse el lunes.

Al momento se está a la espera que se resuelva la recusación al juez nacional Miguel Jurado Fabara, para dar paso a la audiencia de evaluación y preparación de juicio, en donde el fiscal general deberá acusar o no a los restantes 17 procesados.

"Estamos listos para esa audiencia, listos para llevar adelante esa acusación particular". En caso de que el fiscal no acuse, pediré como acusador particular se traslade a conocimiento y consulta de la fiscal subrogante. (Ecuavisa)