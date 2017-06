Jorge Glas: 'Si Ricardo Rivera ha sido testaferro, bueno, mío no, yo no tengo testaferros'

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Junio 2017

Jorge Glas, vicepresidente de la República

Hoy ocurrió otro hecho inédito en tiempos de la revolución ciudadana, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, asistió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aunque de manera "voluntaria, a dar cuentas sobre las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht que refieren que funcionarios del régimen de Rafael Correa recibieron 33,5 millones en coimas a cambio de la obtención de jugosos contratos públicos.

Para unos fue un show, un sainete, para otros una cátedra la asistencia "voluntaria" de Jorge Glas. La nota disonante la puso la asambleísta lojana, Jeannine Cruz, del movimiento Creo, que en medio del discurso de Glas se puso de pie y levantó un letrero que decía: "Cuánto le ofreció Marcelo Odebrecht", seguidamente la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, pidió el desalojo de la asambleísta.

En un ambiente caldeado por una barra entusiasta, el vicepresidente fue objeto de varias preguntas de asambleísta afines y de oposición, la mayoría se centraron en su relación con su tío Ricardo Rivera, a quien la Fiscalía lo acusa de haber recibido de la empresa Odebrecht 13 millones de dólares, beneficiándose de su parentesco con un alto cargo del Gobierno.

Jeannine Cruz , asambleísta lojana por el movimiento Creo, se hizo notar en la comparecencia del vicepresidente Jorge Glas, con un cartel que decía: "Cuánto le ofreció Marcelo Odebrecht".

Glas dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de la "década ganada", de las grandes obras de la revolución ciudadana. Dijo que venía a hablar de la responsabilidad política, esa que está en las leyes, estatutos y decretos., porque no han encontrado cuentas ni empresa en el exterior de lo cual lo pueden acusar.

El vicepresdiente se comparó y se miró en el espejo de la expresidenta Dilma Rouseff que fue destituida por corrupción en Brasil, pues dijo que está en camino un "golpe blando", un golpe de Estado, al igual que en Brasil. También dijo ser víctima de los medios de comunicación, dentro y fuera del país, que han buscado desacreditarlo, dañar su honra.

"He tenido que decirle a mi hijo, una y otra vez, que así es la política en el país, tirar lodo por tirar, afectar la honra".



Si quieren hablar de la verdad, "vamos a la ley de los cuarenta años, 40 para atrás y cuarenta años por delante", apostilló.



"No es Glas el que vive en una casototota", mi patrimonio es público, vivo de mi salario y el de mi esposa.

Manifestó que no tiene nada que ver con la empresa Odebrecht ni con Caminosca, ni con ninguna otra empresa. Y el que se toma mi nombre, sea quien sea, debe ser investigado. Por eso ha denunciado a todos aquellos que se han tomado su nombre, como es el caso de la asambleísta esmeraldeña, el caso de las frecuencias, y hoy unos están en la cárcel y otros fugados en Miami o Perú.

Glas repartió dardos en contra de Guillermo Lasso, de quien dijo se benefició del feriado bancario, también dijo que hay una lista de Odebrecht, que es de los 80, y nadie ha dicho nada.

Glas desafío a los legisladores en su calidad de fiscalizadores que pregunten: "Si algún ministro de Estado, o algún gerente de empresa pública, si jamás Glas cogió el teléfono para pedir en algún proceso de contratación, jamás, nunca".

Tras 2:40 minutos de espera, llegó el turno a los asambleístas encargados de hacerle las preguntas de rigor. En ese momento tomó la palabra el asambleísta amazónico, Raúl Tello, que a la postre abandonó el recinto parlamentario porque no se le permitió formular preguntas al vicepresidente, “no soy invitado de piedra”, dijo.

Pero no fue el único que abandonó el salón. También lo hizo la legisladora Rita (Creo-Suma), calificando de show político la comparecencia de Glas.

Las primeras preguntas salieron del bloque de Alianza País, en la persona de Marcela Aguiñaga, seguidamente le tocó el turno a Homero Castanier, del bloque Creo-Suma; María Encarnación Duchi, del bloque Integración Nacional; Cristina Reyes, del bloque Cambio Positivo, y finalmente Daniel Mendoza, de los aliados del Gobierno.

Casi todas las preguntas giraron sobre el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, hoy con arresto domiciliario.

Glas recordó que lleva 10 años de funcionario, desde enero del 2007, "desde entonces no tengo ninguna relación comercial ni asociativa ni de ninguna naturaleza con Ricardo Rivera Aráuz, así lo he declarado en mis declaraciones patrimoniales". También he dicho que se investigue todo y a todos, nadie está por encima de la ley.

Me han preguntado si Ricardo Rivera se estaba tomando mi nombre, Glas respondió: "Absolutamente no".

"Si es que Ricardo Rivera ha sido testaferro, bueno, mío no, yo no tengo testaferros, mi patrimonio es público y no tengo nada que ocultar, y si alguien ha incurrido en algún delito, supuestamente tomándose mi nombre, bueno a título de algo tiene que haber hecho -supuestamente- algo indebido".



Sobre la reunión con Marcelo Odebrecht dijo que no le ofreció plata, "no me hizo ese tipo de insinuaciones".

Dijo desconocer si Ricardo Rivera tuvo alguna relación con Odebrecht", apostilló.

Finamente mencionó que jamás he delegado a nadie para misión alguna en ninguna parte del mundo, eso es falso.

