'La BombÃ³n' repudiÃ³ expresiones racistas de periodista peruano en contra de 'Felipao'

Detalles Publicado el Martes, 20 Junio 2017

La potente voz de Mayra Montaño, "la Bombón", asambleísta por la provincia del Guayas en representación del Partido Social Cristiano (PSC) se hizo sentir hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional para repudiar las expresiones racista de un periodista peruano en contra del delantero de la Tricolor Felipe Caicedo.

Con su característica irreverencia, en emotivas palabras se solidarizó con el jugador de la Tricolor, Felipe Caicedo, tras recibir expresiones racistas del periodista peruano Phillip Butters, quizás el periodista se siente acomplejado de ver a "Felipao", "es un morenazo, un toro, ya quisieran algunos tener el físico de 'Felipao', si o no señor presidente (de la Asamblea), ya quisiera tener usted la talla de 'Felipao', también". El Pleno estalló en risas y aplausos.

"Esta mujer afrodescendiente, representé a la provincia del Guayas, soy esmeraldeña, nacida en Esmeraldas, Guayaquil me adoptó y Ecuador me abrió sus puertas como ecuatoriana. Aquí estoy elegida como asambleísta por el voto no solo por el voto de mis hermanos negros o afrodescendientes, sino también de los mestizos. Fui la asambleísta más votada en el Distrito Uno del Guayas".

Orgullosa de ser negra, la "la Bombón" recordó que ha sido presentadora de noticias de un canal, en ese momento le dijeron que "si iba a repartir café o abrir las puertas", yo les dije no, voy a ser presentadora de noticias. Y tuve la suerte de escalar posición y me destaqué, y los ratings dicen la verdad.

Refirió que hasta ahora le piden prestada su grito de guerra que la caracterizó: "¡Levántate cuerpo vago!".

Sus palabras -dijo- no son de libreto, le salen del corazón, y ese fue el momento para agradecer a un gran líder que le abrió las puertas a la política, ese gran líder es Jaime Nebot.

Montaño hizo gala de una amplia versatilidad de la palabra, mencionó que en algún momento de su vida ha sido discriminada por su color de piel, "sin temor a equivocarnos aquí hay algunos "Phillip", pero yo digo que son personas que no alcanzan a ver más allá de sus narices, que no aceptan que el mundo está compuesto por muchas personas y cada persona responde a su color, su etnia y a su cultura".

