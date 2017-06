1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 20 Junio 2017

El periodista Martín Pallares ha dado a conocer, a través de un artículo de opinión publicado en 4pelagatos, que el mensaje del expresidente Rafael Correa en Facebook ha sido despublicado.

"Finalmente Facebook decidió retirar de su plataforma el mensaje que el ex presidente Rafael Correa colocó en esa red social el lunes 19 de junio. La mañana del martes el mensaje ya no aparecía en la página que el ex Presidente mantiene en esa red social y que tiene 1 millón 417 mil personas que regularmente la siguen.

La decisión la tomó esa red social por una sencilla razón: el mensaje estaba violando las normas comunitarias de Facebook por tratarse de una abierta incitación a exponer datos personales de los usuarios.

En su mensaje, Correa hacía una convocatoria a sus “guerrero digitales”, nombre con el que llama a las cuentas que tiene el aparato de propaganda correísta, a que consigan los datos privados de las personas que son críticas con él (que insultan dijo) para que los hagan públicos.

En los sitios web que incluyeron el mensaje de Correa ahora aparece una notificación de Facebook que dice: “esta publicación de Facebook, ya no está disponible. Es posible que se haya eliminado o que haya cambiado su configuración de la privacidad”.

En Twitter, hubo una iniciativa por denunciar la cuenta de Correa, pero hasta el martes 20 en la mañana no había tomado ninguna decisión.

La decisión de esa red social, cuya sede está en California, es un duro y humillante mensaje para Correa. Ahora sabe que debe someterse a normas que él no controla ni puede influenciar. Cosa a la que no está, para nada, acostumbrado, dice Pallares en su artículo.

Enlace: Facebook da de baja mensaje de Correa para proteger a sus usuarios

0 0 0 s2smodern

powered by social2s