Alianza PAIS y oposición debaten ley de paraísos fiscales

Jueves, 20 Abril 2017

Oficialismo y oposición se enfrentaron verbalmente ayer en el pleno de la Asamblea durante el debate del proyecto de Ley Orgánica de Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de este año que prohíbe a funcionarios públicos y dignatarios de elección popular tener bienes o capitales en paraísos fiscales.

Del lado del oficialismo se defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo y también se atacó a Guillermo Lasso (CREO-SUMA), excandidato presidencial.

Betty Carrillo (AP) mencionó que la familia del expostulante estaría involucrada en paraísos fiscales, que está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales y también se habló de la variación de su fortuna entre 1999 y 2000.

Luis Fernando Torres (Cambio-PSC) expresó que es una ley ambigua que beneficia a quienes ostentarán el poder en los próximos cuatro años, pues un presidente y un vicepresidente solo pueden ser destituido mediante un juicio político.

Además, dijo que no entiende el apuro de aprobar el proyecto en este periodo, que debería dejarse para el siguiente que empieza en mayo y detalló que el texto fue enviado el 13 de marzo y los resultados de la consulta recién se oficializaron el 20 del mismo mes.

“La ley está mal hecha, estuvo dirigida para perjudicar al candidato finalista de oposición (Guillermo Lasso)”, agregó.

El ponente del proyecto, Mauro Andino (AP), sostuvo que tener dinero en paraísos fiscales representaría una evasión fiscal del 6,3 del PIB regional. Hasta el primer trimestre del año anterior, el Ecuador registraba depósitos por $ 2.134 millones en Panamá.

Señaló que la ley cumple con todo de la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales.

Miguel Ángel Moreta (CREO) indicó que una ley secundaria no puede reformar la Constitución, pues no existe prohibición sobre paraísos fiscales en el artículo 142 que se refiere a los requisitos para ser elegido y elegir. “Existe un capricho y expresión de odio contra un opositor político. Muerte civil de corruptos para que no puedan ser candidatos”.

César Umaginga (PK) coincidió en que la propuesta fue dirigida a Lasso, dijo que el Gobierno, en pro de la transparencia, debería revelar la lista de los funcionarios, ministros y asambleístas que han transferido dinero a paraísos fiscales.

El asambleísta de oposición agregó que también se debería saber la lista de los funcionarios públicos sobornados por Odebrecht por $ 33 millones.

“Dónde está esa plata, o está en paraísos fiscales o está involucrado el presidente y vicepresidente de la República, o el ministro (Carlos) Pareja Yannuzzelli”, indicó.

