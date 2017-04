Hoy se lee sentencia a miembros de Comisión Anticorrupción

Tomado de La Hora

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 20 Abril 2017

Una querella por supuestas calumnias ha sentado a algunas de las personalidades consideradas como referentes morales del Ecuador en el ‘banquillo de los acusados’. Ayer se realizó la audiencia de juicio contra Simón Espinosa, Isabel Robalino, Julio César Trujillo, María de Lourdes Arboleda, Germán Rodas, Ramiro Román, Fernando Vega y Jorge Rodríguez.



Pasadas las 18:30, la Jueza decidió suspender la diligencia, que se reanudará a las 14:30 de hoy para leer la sentencia.



Todos ellos son miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, un colectivo cívico desde el cual profesionales notables han denunciado supuestos actos ilícitos. El 18 de febrero de 2016, los querellados denunciaron ante la Fiscalía un presunto delito de cohecho respecto de las negociaciones para la compra del terreno de la refinería del Pacífico, señalando la necesidad de que la Contraloría General fiscalice ese contrato y señale responsabilidades, si hubiera.



De hecho, la Contraloría descubrió una diferencia entre el precio final acordado entre las partes y el avalúo, por cuanto, según indicó el abogado Hernán Ulloa en la audiencia, glosó por alrededor de 6’600.000 dólares a los responsables, esto es el Jefe de Avalúos y Catastros de Montecristi y al propietario del inmueble.

El 20 de julio de 2016, el conjuez de la Corte Nacional Marco Maldonado declaró en una resolución como “maliciosa y temeraria” la denuncia realizada por la Comisión, por cuanto el Contralor, recientemente reelecto para el cargo, inició una querella por calumnias contra sus miembros.



“La denuncia sobre actos de corrupción es un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión, la sola presentación de la querella es atentatorio a este derecho, no solo en perjuicio de la Comisión, sino contra la sociedad en general”, argumentó la abogada María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia.



Audiencia



Tres salas del Complejo Judicial Norte, en Quito, tuvieron que recibir a la gente que fue a apoyar a los miembros de la Comisión Anticorrupción. Entre las decenas de personas, concurrieron el excandidato presidencial Alberto Acosta, el exlegislador Enrique Ayala Mora, la escritora Gabriela Alemán o el dirigente obrero Mesías Tatamuez.



“Nosotros seguimos adelante, en nuestra lucha contra la corrupción”, señaló al llegar Isabel Robalino, de 99 años, que fue la primera mujer en ejercer como senadora en Ecuador. Pólit no llegó y, aduciendo un viaje, estuvo representado por el abogado Hernán Ulloa.



Ulloa presentó un testigo: el funcionario José Luis García Lastra, que redactó el informe en el que la Contraloría glosó a los responsables del sobreprecio. Durante las preguntas realizadas por la defensa de los querellados, García Lastra dijo que él no firma el informe del que supuestamente es el autor y que el mismo es firmado por Pólit. Esto motivó a que el abogado Ramiro García Falconí, uno de los defensores de los miembros de la Comisión, discutiera con la jueza Matamorros porque en un proceso por calumnia, dijo, el único testigo debía conocer si le consta o no que Pólit fue calumniado, a lo que García Lastra terminó diciendo que no le constaba.



Argumentos

El abogado Felipe Rodríguez, defensor de los querellados, recordó a la jueza que los delitos de acción privada, como es la calumnia, prescriben en seis meses y que Pólit lo denunció luego de nueve. Luego argumentó que este es el “primer caso de la historia del Ecuador y de América Latina en que una institución del Estado exige su derecho a que le respeten la honra”, ya que Pólit asistió, por medio de Hernán Ulloa, a nombre de la Contraloría y no como persona natural.



Rodríguez también explicó que la calificación de maliciosa y temeraria de una denuncia implica un delito contra la administración de justicia, por cuanto es un delito de acción pública. En consecuencia, es un error que Pólit pretenda con esa base poner un delito de acción privada por calumnias.

Fuente: La Hora

0 0 0 s2smodern

powered by social2s