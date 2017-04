1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Abril 2017

El excandidato presidencial Guillermo Lasso, de la alianza CREO-SUMA, agradeció este miércoles a quienes lo acompañaron en todo este proceso electoral y cuestionó el proceso del recuento de votos que se realizó ayer en el coliseo Rumiñahui.

Lasso dijo que el proceso electoral, desde el inicio, estuvo "cargado de ilegalidades" y dijo que el país vive un "apagón institucional".

"Yo no puedo ser cómplice de un fraude, no puedo ser cómplice de una burla a los votantes, no puedo ser cómplice de un proceso cargado de ilegalidades, del abuso y arbitrariedad constante", dijo Lasso, tras agradecer a quines lo apoyaron en la campaña electoral.

Y agregó que "jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el CNE como presidente electo (..) será el sucesor de un dictador, porque ese Consejo Nacionale Electoral nació en la oscuridad".

Lasso también se refirió a la citación de la Fiscalía para que compadezca por la denuncia presentada por la asambleísta oficialista Rosana Alvarado contra la empresa encuestadora Cedatos. "No les tengo miedo, a pesar de que las leyes judiciales del Ecuador están bajo el control del correísmo, acudiremos ante ellas cuantas veces nos llamen (..) quien nada debe, nada teme".

Fuente: El Universo

0 0 0 s2smodern

powered by social2s