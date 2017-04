Tomado de La Hora

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Abril 2017

El día estuvo marcado por la ausencia de delegados de CREO, las protestas y el movimiento incesante.

Pasadas las 17:30 de ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, informó que hasta ese momento se había recontado el 62% de actas, lo que representaba 2.300 paquetes electorales, aproximadamente. (La Hora)

Hasta el cierre de esta edición, se estimaba que el reconteo total concluyera a las 21:00 de ayer. El plan era que, enseguida acabara, el CNE notificaría los resultados a los movimientos políticos.

Hasta ese informe se había concluido el reconteo de las actas de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Los Ríos, Imbabura, Santo Domingo, Tungurahua y estaba en proceso El Oro.

El sismo cuyo epicentro se localizó en Pastaza no se sintió en el coliseo Rumiñahui, donde se realizó el reconteo, por lo que el personal del organismo electoral, delegados de PAIS, militares, policías y más personas que se dieron cita siguieron laborando con normalidad, sin interrumpir su trabajo, aunque sí fue motivo de comentario al difundirse la novedad por las redes sociales.

Lo que sí se cumplió en el interior del local minutos después del sismo fue la difusión, a través de una pantalla gigante, de un video de seguridad con las recomendaciones en caso de emergencia y las rutas de evacuación.

Para el proceso fueron acreditados 600 delegados de PAIS y ninguno de CREO-SUMA, cuyo espacio designado en el graderío permaneció vacío. Asistieron 24 observadores internacionales, 985 personas de diferentes instancias de la sociedad civil, 246 policías, 403 militares y 25 empleados del Instituto Geográfico Militar, estos últimos encargados de verificar que las papeletas sometidas a revisión sean las que se imprimieron en su institución.

El proceso



Dentro del operativo, los estibadores, en cadena humana, bajaban los paquetes electorales desde el graderío sur hasta la cancha, donde se ubicaron 177 mesas para el reconteo. En la cancha el estibador llevaba la caja hasta la mesa siempre acompañado de un militar. En la mesa dos funcionarios del CNE procedían al reconteo bajo la observación del delegado de PAIS.

Una vez que acababan el reconteo de un paquete electoral, levantaban una tarjeta roja para que enviaran otro paquete a reconteo. Si tenían alguna duda, levantaban una tarjeta amarilla, de las que se vieron muy pocas. Además, los ‘recontadores’ y los delegados no podían ingresar ni con mochilas ni con carteras.

El reconteo se inició con Pichincha, al tener el mayor número de actas objetadas. Tomó dos horas. Luego siguió Guayas, en la que se demoraron dos horas y media. A las 14:00 fue el turno de Manabí, en la que se demoraron una hora...

Según los delegados de PAIS, el reconteo sirvió para ratificar el triunfo del binomio oficialista Lenín Moreno-Jorge Glas. Por su parte, Pozo se dio tiempo para caminar alrededor del graderío saludando y agradeciendo a los asistentes, quienes incluso lo aplaudieron. Y estuvo siempre dispuesto a dar entrevistas. Entre otros asistentes estuvieron asambleístas de PAIS, como Marisol Peñafiel y Rosa Elvira Muñoz, y el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.

La posición de CREO

El candidato por la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, calificó de “show” el reconteo. “El show del reconteo parcial aleatorio no es más que otra maniobra del oficialismo por intentar legitimar un proceso que ha sido todo, menos transparente”, señaló el opositor.



“Los ciudadanos hemos presentado una impugnación, solicitamos un reconteo total de los votos y lo niegan alegando ilegalidad. Los correístas presentan conteo parcial y aleatorio de votos, algo que ellos mismos reconocen como fuera de la Ley y aun así lo aceptan”, escribió Lasso en su cuenta de Twitter.

Se sumó a la crítica el asambleísta electo Fabricio Villamar, quien argumentó que ese reconteo no es lo que habían pedido.

“El CNE decide cuántas juntas abre y cuáles abre, con eso quieren justificar su predilección por el candidato Moreno, por tanto, nosotros no podíamos asistir al reconteo”, mencionó. De hecho, Villamar acudió a protestar frente al coliseo Rumiñahui con ciudadanos que exigían el reconteo del 100% de la votación del pasado 2 de abril. (Ver nota adjunta) (HCR/MMD/DAB)



Protesta en los exteriores

Medio centenar de militantes de CREO se mantuvieron un par de horas en los exteriores del coliseo Rumiñahui, a la altura del redondel, para expresar su rechazo al reconteo parcial de votos aceptado por el Consejo Nacional Electoral.

Los militantes aseguraron que no habían acreditado a delegados porque eso habría significado ser cómplices y avalar un proceso al que calificaron de fraudulento. Aseguraron que se mantendrán en las calles “para que se respete la democracia independiente de los recursos administrativos y jurisdiccionales que se puedan interponer tras el reconteo de votos”. Entre los manifestantes estuvieron los asambleístas de CREO Ricardo Moncayo y Raúl Auquilla.





Para la tarde estaba prevista una protesta en la que los opositores harían una especie de cadena humana desde el CNE hasta llegar al Centro Histórico. En Guayaquil se registraron protestas también.

Llaman a Lasso a rendir versión

La Fiscalía General pide la comparecencia de Guillermo Lasso en una investigación realizada a la empresa encuestadora Cedatos por supuesta falsificación y uso de documento falso y asociación ilícita.

El caso nació luego de la denuncia presentada el 22 de marzo por Rosana Alvarado, asambleísta de Alianza PAIS, quien solicitó que se indagara la relación entre Cedatos, el candidato de CREO y los resultados difundidos sobre la intención de voto en la campaña de la segunda vuelta.

Como parte de la investigación se allanaron las instalaciones de la encuestadora en Quito, donde se incautaron archivos físicos, documentales y digitales y equipos informáticos. Lasso deberá comparecer ante las autoridades el próximo viernes.

¿Papeletas planchadas?

El candidato vicepresidencial Andrés Páez entregó un pedido de acto urgente a la Fiscalía, a fin de que se investiguen las presuntas “papeletas planchadas” que habría en el reconteo. “Es obvio que en cada una de las urnas no se puede poner una papeleta si no es doblada, porque no alcanza”, dice Páez, “todas las personas, luego de consignar su voto, doblan y la depositan en la urna”.

Según él, hubo papeletas en el coliseo Rumiñahui que no están dobladas y por eso pidió una pericia urgente para constatar la existencia de los dos sellos de seguridad que tienen todas las actas y de los tres sellos de seguridad de las papeletas. (La Hora)

Fuente: Maratónica jornada de reconteo

0 0 0 s2smodern

powered by social2s